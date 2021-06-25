Я уверен, что президент не хочет оставить позицию, – Разумков о возможных досрочных выборах

Дмитрий Разумков уверен, что нет сейчас оснований для проведения досрочных выборов президента. Спикер подчеркнул, Зеленский не намерен покидать политику.

Об этом спикер сообщил во время пресс-конференции под стенами Верховной Рады 25 июня. В проведении досрочных выборов президента сейчас логики нет, говорит Разумков.

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У президента есть много времени, чтобы работать дальше, – Разумков

Я уверен, что президент не хочет сейчас оставлять свою позицию, ведь очень много не сделано. Только половина срока прошла, у него есть много времени, чтобы работать дальше,

– отметил Разумков.

Спикер подчеркнул, что есть несколько возможных причин для проведения досрочных выборов:

состояние здоровья;

смерть;

импичмент или отставка.

Ни один из этих аспектов не соответствует действительности, отметил Разумков.

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Зеленский еще не решил, будет ли идти на второй срок

Отметим, что во время интервью Владимир Зеленский сообщил, что еще не может однозначно сказать, что идет на второй президентский срок. Мол, решение – за народом. Однако глава государства подчеркнул, что не хочет, чтобы обещания оставались невыполненными.