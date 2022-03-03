И я верю в нашу победу, – мэр Львова обратился к украинцам за границей с важной просьбой

Украина уже больше недели яростно защищает свою независимость от российского агрессора. В этой связи мэр Львова Андрей Садовый обратился к украинцам, живущим за границей.

Андрей Садовый заявил, что сейчас находящиеся за рубежом украинцы активно помогают своей Родине. Речь идет и о сборе средств, приобретении вещей и доставке их в Украину.

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Садовый обратился украинцев в разных странах мира

Однако есть вещи, которые сегодня нужны больше всего. Речь идет о касках и бронежилете. Садовый подчеркнул, что их нельзя свободно приобрести в магазине. Поэтому Садовый обратился к украинцам со следующей просьбой:

Правительства ваших стран, влиятельные люди, политики. Активизируйте всех. Нам каски и бронежилеты нужны сегодня, нужны завтра на утро. Каждая каска, каждый бронежилет – это одна спасенная жизнь. Я верю в Украину. И я верю в нашу победу!

Обращение Андрея Садового: смотреть видео

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