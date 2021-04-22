Журналистка Янина Соколова запустила в соцсетях флешмоб в поддержку украинских военных. Пользователи должны разместить хэштег #явірювсвоюармію и написать приятные слова нашим воинам.

Она подчеркнула, что бойцы на фронте очень нуждаются в моральной поддержке. Через несколько часов после публикации поста, к флешмобу присоединились десятки украинцев.

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Янина Соколова запустила флешмоб в поддержку военных

Янина Соколова написала, что 21 апреля получила письмо от женщины из Львова, у которой вся семья – военные. По словам журналистки, львовянка попросила только морально поддержать наших воинов, которым сейчас это очень нужно.

Итак, давайте зафигачим флешмоб #явірювсвоюармію. Разместите на своих страницах этот хэштег и пару слов поддержки нашим в российско-украинской войне,

– сообщила телеведущая.

Она добавила, что украинские военные на фронте читают все. Поэтому слова поддержки от украинцев придадут им воодушевления и сил.

Пользователи активно приобщаются к флешмобу Янины Соколовой. Они публикуют фото и видео, добавляют слова поддержки и делятся своими историями, связанными с войной на востоке Украины.

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