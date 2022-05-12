Преступления, совершенные вооруженными силами России во время полномасштабной войны в марте 2022 года в Буче, вошли в историю как геноцид или Бучанская трагедия. Тогда погибли более 420 жителей города, а украинские власти обратились в Международный уголовный суд с просьбой расследовать эти события.

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О страшных днях, которые сопровождалось похищениями, пытками, изнасилованиями, в том числе детей, и мародерством в "Интервью24" рассказал Антон Довгопол – директор КНП "Ирпенская центральная городская больница", депутат Ирпенского городского совета и заслуженный врач Украины. Он вместе с другими врачами оказался в оккупации, спасала людей и хоронил их.

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Первых раненых привезли 24 февраля – с травмами от взрывов, выстрелов и пожаров

Для Антона Довгопола война началась в 5 утра, когда его, как депутата Ирпенского городского совета, вызвал городской глава вместе с другими представителями власти региона на внеочередную сессию. Там они и узнали о масштабном вторжении России на территорию Украины.

Конечно, на тот момент я не отдавал себе отчета, что это, как с этим жить, что делать. Но как руководитель с опытом я понимал, что мое направление – медицина. И мы должны обеспечить оказание медицинской помощи всем жителям наших и соседних общин на территориях, где есть медицинские учреждения. А в нашем случае – это Ворзель, Буча, Ирпень,

– рассказал мужчина.

По его словам, КНП "Ирпенской центральной городской больницей" с первых дней войны, учитывая разветвленность базы, остался руководить Евгений Левковский. Вместе с ним работали как и врачи семейной медицины, так и врачи стационарной помощи.

Антон Довгопол в свою очередь принял руководство над многопрофильнім стационаром в Буче и роддомом, который расположен в Ворзеле. Он рассказал, что первая проблема, с которой столкнулись врачи, – это коммуникация между заведениями. Ведь всю критическую инфраструктуру региона начали уничтожать оккупанты в первую очередь. В частности перекрывали дороги и уничтожали вышки радиосвязи.

Поэтому первый сложный процесс – это была коммуникация. И в тот момент я был очень доволен тем решением, что мы разделили функционал. И его цель заключалась в том, что заведение должно иметь возможность оказать помощь как беременной женщине, как обычному жителю, так и раненному солдату, обратившемуся за помощью,

– отметил он.



Антон Довгопол / Фото Алины Туришин, 24 канал

В Буче война и обстрелы начались с 24 февраля. Гостомель – поселок-герой, который в первую очередь принял удар. В частности, первых раненых в медучреждение Бучи начали привозить 24 февраля из аэропорта "Антонов. Это были пожарные, участвовавшие в тушении огня на Гостомельском аэродроме.



Аэропорт в Гостомеле, сожженная "Мрия" / Фото Андрея Новицкого

Уже на второй-третий день войны в регионе начались столкновения между диверсионно-разведывательными группами, территориальной обороной и ВСУ. Поэтому врачи получали раненых военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Также уже начали поступать раненые жители, получившие травмы в результате взрывов, пожаров и пулевых ранений.

По словам врача, заведение было полностью снабжено кровью. Также у него были все необходимые ресурсы для того, чтобы оказывать помощь. На четвертый день медики столкнулись с тем, что значительная инфраструктура города была повреждена. Больница осталась без света, воды и водоотвода.

Очень повезло, что было накоплено достаточно резервов дизтоплива, что были дизель-генераторы и ставившая их под обстрелами компания. У нас были свои генераторы, но мы не понимали, насколько этот процесс будет затягиваться. В поликлинике был установлен 110 кВт генератор, в стационаре был установлен 260 кВт генератор, в родильном – 50 кВт. Были и свои, но они меньше,

– рассказал врач.

В больницу обращались и российские солдаты

Основная цель заключалась в том, чтобы полностью обеспечить работу заведения. Это ведь реально спасало людей. Если нет света, глохнет дизель-генератор или заканчивается в нем горючее, то в течение 30 минут можно получить 57 трупов. Это пациенты, которые остались в заведении и на тот момент лечили COVID-19. Также были раненые.

За это время, когда проходили бои на территории Бучи, учреждение оказало помощь около 200 людям с ранениями разного типа. Были проведены около 80 операций и пролечены около 18 военных, которые также были с ранениями.

Спасибо коллективу, что все выжили, что они профессионально и вовремя оказали эту помощь. Также в заведение обращались российские солдаты. Но они обращались не самостоятельно, их доставляли жильцы. Анализируя эту ситуацию, я думаю, что это были коллаборанты, которые привозили диверсионно-разведывательные группы россиян, которые получили травмы и ранения в результате боевых действий с нашими ВСУ,

– рассказал Довгопол.

Первые три россияна, которые давали пресс-конференцию в Украине, – это были россияне из медучреждения в Буче. Их врачи также эвакуировали через спецслужбы и затем передавали в Киев. По словам Довгопола, помощь российским солдатам также оказывали, потому что работает "Женевская конвенция".



Доктор Антон Довгопол / Фото Алины Туришин, 24 канал

Мы врачи, есть законы войны. Но если мы соблюдали правила Женевской конвенции, то для россиян это было просто ноль. Как в процессе вы увидели на примере этого корпуса, где есть прямое попадание. Так и в Буче они стреляли из автоматов по территории больницы,

– сказал он.

Медицинское учреждение было постоянно под угрозой прямых попаданий, потому что соседние дома по адресу Буча Полева, 19 были повреждены. И постоянно была угроза жизни как для медиков, персонала, так и для пациентов.

Долгопол напомнил, что первое серьезное знакомство с российскими оккупантами состоялось 4 марта. За день до этого прозвучало заявление, что Буча освобождена. Но на самом деле ночью были бои и ВСУ вынуждены были отступить на линию обороны в Ирпень. Буча, Ворзель, Гостомель были взяты в кольцо. И тогда логистики и связи с другими регионами уже не было.

Буча и мы, врачи, очутились в оккупации, начиная с 4 марта. И тогда произошло первое "знакомство". Не в смысле, что мы с ними дружили, а они пришли в заведение. Они начали искать представителей "русского мира" в этом заведении и наших раненых защитников,

– добавил он.

Однако накануне – 1 – 2 марта было принято административное решение. Представителей ТрО и ВСУ эвакуировали в военный госпиталь в Ирпене. В момент, когда россияне зашли в медучреждение, там насчитывалось 180 пациентов и 150 человек персонала.

"Кто это, кто они, что это за люди и люди ли вообще?": врач шокирован поведением россиян

Они вошли вооружены, полностью взяли в окружение медицинское учреждение, выставили бронетехнику. И начали искать свой "русский мир", аргументируя это тем, что мы пришли вас спасать.

Понятно, что кроме того, что они нам навредили, и того ужаса, который они принесли для нашего государства, ничего полезного от этого не было. Случившейся ситуации у меня вообще нет объяснения, кто это, кто они, что это за люди и люди ли вообще? Те зверства я видел лично – расстрелы людей на улицах, выстрелы в головы, валявшиеся на улицах тела, которые лежали прямо на дороге, на открытом пространстве,

– рассказал врач.

Военные преступления в Буче / Фото документалиста Михаила Палинчака, Reporters.media

По словам Довгопола, ужас был и в том, что с момента оккупации до 10 марта врачам даже не давали хоронить людей. Российские оккупанты полностью запрещали подходить к телам.

С момента, когда они зашли, я должен был каждый день приходить на блокпост с поднятыми руками, рассказывать о ситуации в больнице и прочее. Например, как мы работаем, оказываем ли мы помощь, что мы делаем. Мне объясняли: "Если вы не приходите на отметку, то вы ставите под угрозу весь коллектив, пациентов",

– добавил мужчина.

Однако единственное, о чем врачи тогда думали – это о том, что нужно удержать, оказывать помощь, дождаться эвакуации, чтобы невредимым вывезти персонал и пациентов. 7 марта начались коридоры эвакуации, организованные по договоренности. Антон Довгопол отметил, что, конечно, они также воспользовались этой возможностью и по-максимуму пытались отправлять пациентов и медицинский персонал.

Больница инфраструктурно была разрушена, воды и света не было. И мы понимали, что 20 операций в день, как раньше, мы уже не сделаем. Содержать для этого 20 хирургов нам не нужно. Поэтому, в период 10 марта из заведения были эвакуированы все пациенты, основная часть персонала. Оставался исключительно тот костяк, который был необходим мне, чтобы оказать любую медицинскую помощь при необходимости, начиная от родов, заканчивая любой операцией,

– рассказал врач.

Видел, как животные едят людей, – о массовых захоронениях в Буче

10 марта российские оккупанты разрешили похоронить первых погибших, находившихся на территории Бучи. На тот момент в патологическом отделении медучреждения уже было 67 тел. Они разделялись на три категории:

люди, умершие в процессе оккупации и госпитализированные в заведение;

люди, умершие в результате ранений, несовместимых с жизнью;

люди, которые были застрелены вокруг больницы и которых удалось забрать с улиц, чтобы их не ели животные.

Я тоже лично все видел, как животные едят людей. Но мы делали все, что могли. Конечно, встал вопрос, где хоронить людей и как это сделать. Тогда решили сделать это на территории церкви в Буче по улице Богдана Хмельницкого. Со мной были мои врачи, представители коммунальной сферы – Сергей Массипака, Сергей Капличный. Нам удалось завезти трактор. Мы нашли тракториста, который выкопал нам эту яму,

– вспомнил мужчина.



Военные преступления в Буче / Фото документалиста Михаила Палинчака, Reporters.media

По словам Довгопола, людей хотели похоронить на кладбище, но на городском кладбище города Бучи работали снайперы. И сами же россияне говорили: "Мы ответственность там за вас не несем. Где тот умный Долгопол, который хотел людей хоронить? Если хочет, то пусть сам и хоронит".

Медики поняли, что ехать туда опасно, потому что там периодически раздавались выстрелы и убивали людей. Затем там собрали около 20 тел с огнестрельными ранениями в голову. Чтобы не ставить других членов команды под угрозу, решили хоронить на территории церкви. 10 марта похоронили 67 человек. Еще 15 похоронили на следующий день.



Эксгумация тел из массового захоронения в Буче / Фото ua.news

В больнице были накоплены запасы и резервы. Она работала как медицинское учреждение и как гуманитарный штаб помощи. На тот момент большая часть горожан уже покинула территорию. Большинство людей уже были эвакуированы, но при этом все равно оставалось достаточное количество местных жителей.

Поэтому главный врач Антон Довгопол понимал, что должен оставаться до последнего. Как и та команда, которая осталась вместе с ним. Но, к сожалению, произошла ситуация, когда к ним пришел российский командир. Затем выяснилось, что он отвечал за бучанское направление.

Россияне поставили ультиматум, чтобы возглавить оккупированную Бучу

По словам врача, оккупанты приехали в медучреждение на бронетехнике, танках и в сопровождении около 40 вооруженных орков. Они зашли на территорию заведения и в присутствии коллектива озвучили следующее: "Поскольку в Буче нет представителей местных властей, вы остаетесь здесь одни и при этом оказываете помощь, мы приняли решение, чтобы вы временно возглавили администрацию Бучи".

Я объяснил, что я врач, что не имею никакого отношения к самому управлению и руководству городом, что я не буду заниматься этим вопросом. Мы отказались, но, к сожалению, они сказали, что "никакие отговорки не принимаются, нас это не интересует, мы приедем к вам завтра – 12 марта в 11:00",

– рассказал он.

По словам Довгопола, та ночь была бессонной, была паника за коллектив и за семью. Он ведь не понимал, чем эта история может закончиться. Однако было твердо принято решение, что нужно эвакуироваться. За ночь медики собрали все оборудование, которое можно было демонтировать. Потом загрузили все это в спецтранспорт, организовали всех работников – около 50 человек и готовились к эвакуации.

Эвакуацию проводили под выстрелами танков, снарядов и "Градов"

12 марта должен быть официальный коридор эвакуации. Но в 10 часов министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что коридора из Бучи не будет, хотя накануне все готовились к нему.

В 10 часов я слышу эту информацию и понимаю, что через час они придут в больницу. Но при этом я вижу, что напротив Бучанского городского совета стоит около 100 автомобилей с готовившимися к эвакуации гражданскими людьми. На трассе также около 100 автомобилей с детьми и женщинами. Это было время такого состояния, которое я даже не могу передать, потому что я не понимал, что будет с этими людьми, что будет с нами,

– отметил Довгопол.



Антон Довгопол рассказал об эвакуации из оккупированной Бучи / Фото Алины Туришин, 24 канал

Были опасности массовых расстрелов. Однако около 11 часов начался бой. На Варшавку выехали российские танки и открыли огонь в направлении Ирпеня. Летели снаряды, стреляли танки и били "Грады". Тогда Антон Довгопол принял решение, что нужно уезжать. И в тот день, по его словам, он впервые испугался.

Когда жители увидели, что выходит колонна из больницы, они ее приняли за организованную колонну, которая идет на эвакуацию. К колонне медиков присоединилось около 200 автомобилей с гражданскими людьми.

Нам удалось эвакуироваться, мы прошли все российские блокпосты. Как потом мне стало известно, для россиян это был шок, потому что ехала огромная колонна людей. Оккупанты думали, что это согласовано, а на самом деле это не было согласовано. И тогда я понял, что все в руках Божьих,

– сказал он.

В тот день удалось эвакуировать персонал и около тысячи гражданских лиц. Никто из них не пострадал и все выехали. Затем Довгопол присоединился к ТрО города Ирпень. И как только был освобожден регион – возобновилась работа в медучреждении Бучи.