Я видел, как снаряд попал в соседний дом, – история киевлянина, в дверь которого постучала война

В Киеве от рук российских оккупантов разрушены или повреждены более 70 домов. Валентин Столярчук – местный житель, жилье которого также попало под вражеский обстрел.

Мужчина переехал во Львов, где продолжает делать DoS-атаки на сайты России. Журналисты сайта 24 канала пообщались с ним и узнали подробности.

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" Наши IT-специалисты – одни из лучших в мире"

Житель Киева Валентин Столярчук рассказал, что делает DoS-атаки на сайты России. Это позволяет замедлять их работу и показывать правду о событиях, происходящих в Украине.

Киберармия – новая структура, и это очень круто. Наши IT-специалисты – одни из лучших в мире. IT-армия базируется на том, что собирающиеся со всей страны добровольцы, владеющие IT-навыками. Есть менторы, которые дают задание в соцсети. Мы показываем правду о взрывах, а не о том, что транслируется через российское телевидение, где происходит полное зомбирование,

– заявил он.

Сам юноша является аспирантом и занимается научной деятельностью. В 2013 году выходил на Майдан. Тогда он был учеником 11 класса.

Валентин Столярчук / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Тогда все начали активно пропагандировать, что мы, украинцы, хотим пойти в Европейский Союз, и я выходил в своем городе, чтобы показать, что мы молодежь хотим быть там. В то время мне действительно хотелось, чтобы Украина разорвала пути с Россией, а сама перестроилась на европейский менталитет,

– рассказал Валентин.

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Мнения о войне

По его словам, полномасштабную войну в Украине предвидел, потому что следил за событиями. 24 февраля в 5 утра, находясь дома, в столице, услышал громкие взрывы. Война "постучала в дверь". Мужчина собрал документы и все необходимые вещи.

Забрал с собой и музыкальный инструмент. Он отметил, что звуки напоминают определенную атмосферу Майдана.

"Инструмент напоминает звуки Майдана" / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Я видел, как снаряд попадал в соседний дом. Я сочувствую тем людям, которые просто лишаются своего дома, личных вещей, исторических памяток, которые они собирали годами. Это очень страшно,

– заявил он.

Через несколько дней российский снаряд попал и в дом Столярчука. По словам мужчины, события в стране объединили всех украинцев. Как говорит народная поговорка: "Можно сломать одну соломинку, но если это целый веник, то сломать очень тяжело".

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Каждый человек помогает по-своему. Кто-то волонтерит, кто-то идет в ВСУ, ТРО, иностранный легион. Украинцы приезжают из-за границы, и это действительно всех объединяет. Не каждый идет сражаться, не каждый может держать оружие, но каждый занимается тем, чем может.