Я видел списки мобилизованных, россия хочет сделать войну межэтнической – глава союза армян

Частичная мобилизация в россии, конечно, проводится для отвода глаз. На самом деле, на улицах "большой и могучей" забирают чуть ли не всех мужчин. Уже есть несколько армян, которые получили повестку против своей воли и сейчас не знают, что делать.

Об этом 24 каналу рассказал исполнительный директор Союза армян Украины Оваким Арутюнян. Он также отметил, что в Союз обращаются родные тех, кого поймали на улице и пытаются мобилизовать против воли.

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В россии "гребут" всех

"Вчера мне звонила мать одного из ребят – он армянин, работал в IT и не служил. К нему пришли на работу и выдали повестку, сказали прийти. Он пришел, но теперь с ним нет связи", – делится Арутюнян.

По словам Овакима Арутюняна, из этого нарастает большая трагедия – не надо путать армян с другими национальностями здесь, мы помогаем Украине, защищаем ее и ни на кого не нападали.

Оваким Арутюнян исполнительный директор Союза армян Украины Я видел списки для мобилизации в россии – там множество не российских фамилий, кроме того, что россияне сейчас проиграют эту войну, они еще и хотят сделать из нее межэтническое противостояние.

"Мы, от имени союза и лично от себя – советуем всем сдаваться в плен. Ведь это будет ужас – армянин, пойманный на улице, будет стрелять в того армянина, который защищает Украину с 2014 года", – говорит деятель.

Детальнее о судьбе армян в собственном противостоянии и о тех, кто защищает Украину: смотрите видео

Он резюмирует, что Украина сейчас предоставила четкий механизм, как сдаваться в плен, ведь это единственный правильный путь, если тебя затащили на войну против собственной воли.