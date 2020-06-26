Владимир Зеленский может не воплотить все реформы, которые необходимы согласно с новым меморандумом с МВФ из-за желания всем нравиться.

Кроме того, в государстве царит управленческий хаос. Такое мнение в эфире 24 канала в программе "Есть вопросы" высказал финансовый аналитик Сергей Фурса.

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По его мнению, реформы в стране могут продвигаться благодаря меморандуму с МВФ. Ведь там есть перечень всех изменений, которые могут ускорить рост нашей экономики. Однако эксперт отметил: не верит в то, что Зеленский и команда начнут выполнять эти реформы.

К сожалению, я не верю. К сожалению, вижу управленческий хаос и желание нравиться людям. А когда вы делаете реформы – это не нравится людям. Люди вообще не любят перемен, даже когда говорят, что ждут их. А поскольку власть оринтуеться на рейтинги и ищет аплодисменты, то я не верю, что будет делать реформы,

– отметил Фурса.

Впервые уровень недоверия к Зеленскому превысил доверие. Это показали последние рейтинги в июне 2020 года. На вопрос ведущего, понимает ли президент и его команда, что они еще больше упадут через год-два, Фурса подчеркнул: основная их черта – тотальная некомпетентность.

"Мы видим, что основной признак команды президента и самого президента – это тотальная некомпетентность. Поэтому я не знаю, что они понимают, а что нет. Плюс, возможно, они пытаются играть в игру "добрый царь – плохие бояре". То, что "заходит" у Путина и Лукашенко. Они иногда повторяют ту стилистику – возможно, надежда на это", – подытожил аналитик.

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