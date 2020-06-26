Володимир Зеленський може не втілити всі реформи, які необхідні за новим меморандумом з МВФ через бажання всім подобатися.

Окрім того, в державі панує управлінський хаос. Таку думку в ефірі 24 каналу у програмі "Є питання" висловив фінансовий аналітик Сергій Фурса.

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На його думку, реформи в країні можуть просуватися завдяки меморандуму з МВФ. Адже там є перелік всіх змін, які можуть прискорити ріст нашої економіки. Натомість експерт зазначив: не вірить в те, що Зеленський і команда почнуть виконувати ці реформи.

На жаль, я не вірю. На жаль, бачу управлінський хаос і бажання подобатися людям. А коли ви робите реформи – це не подобається людям. Люди взагалі не люблять змін, навіть коли кажуть, що чекають їх. А оскільки влада орінтується на рейтинги і шукає аплодисменти, то я не вірю, що буде робити реформи,

– наголосив Фурса.

Вперше рівень недовіри до Зеленського перевищив довіру. Це показали останні рейтинги у червні 2020 року. На питання ведучого, чи розуміє президент і його команда, що вони ще більше впадуть за рік-два, Фурса наголосив: основна їхня риса – тотальна некомпетентність.

"Ми бачимо, що основна ознака команди президента і самого президента – це тотальна некомпетентність. Тому я не знаю, що вони розуміють, а що ні. Плюс, можливо, вони намагаються грати в гру "добрий цар – погані бояри". Те, що "заходить" в Путіна і Лукашенка. Вони іноді повторюють ту стилістику – можливо, надія на це", – підсумував аналітик.



Скільки людей довіряють Володимиру Зеленському / Інфографіка 24 каналу