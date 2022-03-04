Я за Херсон держу кулаки, – глава Николаевской ОВА выразил поддержку соседям
Источник:телеграм Виталия Кима
Российские оккупанты пытались снять в Херсоне пропагандистские видео с якобы "гуманитарной помощью" для населения. Однако им этого так и не удалось.
За соседей порадовался глава Николаевской областной военной администрации. Виталий Ким отметил, что херсонцев пытались "накормить" гуманитарной помощью, но никто не пришел.
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Ким: Херсон только просыпается
По словам Кима, в Херсоне порадовали акцией. Люди ходят с украинскими флагами и говорят российским оккупантам: "Уходите отсюда все".
Я за Херсон держу кулаки. Не сдавайтесь,
– подчеркнул он.
Как отметил глава Николаевской ОГА, "Херсон только просыпается". Горожане же должны немедленно выгонять врага даже руками.
"Скорее всего их проще руками выгнать, чем автоматами, потому что вооружение у них серьезнее. Нам все равно. Мы свое не сдадим. Мы будем обороняться, чем есть и пока есть", – заверил Ким.
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