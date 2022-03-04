За сусідів порадів очільник Миколаївської обласної військової адміністрації. Віталій Кім зауважив, що херсонців намагались "нагодувати" гуманітарною допомогою, але ніхто не прийшов.

До теми Херсонці не взяли допомоги від окупантів і послали їх туди, куди й русский корабль: відео

Кім: Херсон тільки прокидається

За словами Кіма, у Херсоні порадували акцією. Люди ходять з українськими прапорами та кажуть російським окупантам: "Ідіть звідси всі".

Я за Херсон тримаю кулаки. Не здавайтесь,

– наголосив він.

Як підкреслив глава Миколаївської ОВА, "Херсон тільки прокидається". Містяни ж мають негайно виганяти ворога навіть руками.

"Найімовірніше їх простіше руками вигнати, аніж автоматами, тому що озброєння у них серйозніше. Нам усе одно. Ми своє не здамо. Ми оборонятимемось, чим є і поки є", – запевнив Кім.