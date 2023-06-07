Фотографы Константин и Влада Либерови показали невероятную работу нацгвардейцев, которые присоединились к работникам ГСЧС и Нацполиции. Они второй день подряд оказывают помощь пострадавшим в результате подрыва Каховской ГЭС, информирует 24 Канал.

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Кроме частных домов затопило и многоэтажки. Выйти своими силами людям часто не под силу, они буквально в водяной ловушке. Особенно критична ситуация для пожилых людей.

"Квартиру закрыл, ключи забыл": Григория спасли из многоэтажки

Так Влада и Константин Либер показали спасение мужа, по имени Григорий. Он улыбается и вежливо слушает команды нацгвардейцев.

На вопрос, выключил ли человек свет и закрыл квартиру, тот вежливо кивает, но смеется, что квартиру закрыл, но ключи забыл.

Нацгвардейцы спасают людей из многоэтажек: видео

Григорий рассказал, что ему. к счастью, есть куда уехать. Как видно на видео, мужчина не взял с собой ничего. Говорит, что к вечеру ему ничего и не нужно, а дальше он будет в безопасности.

Фотографы делятся, что работа наших нацгвардейцев одна из лучших. Ценная каждая спасенная жизнь.

Также Влада Либерова отметила, что во время эвакуации почти каждый брал с собой животных. На видео попала женщина, которая забрала вместе с собой коз. Впрочем, женщина вспомнила, что забыла кошку. Говорит, что будет возвращаться, иначе никогда себе этого не простит.

Эвакуация из Херсона, женщина забрала с собой коз, но забыла кошку: видео

Некоторые люди, спасаясь от большой воды, вылезают на деревья или на крыши домов, чтобы спастись.

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Нацгвардейцы эвакуируют население Херсона / Фото

Что происходит в Херсонской области после подрыва ГЭС

Затоплены десятки населённых пунктов на правом и левом берегу Днепра. В большей степени пострадало оккупированное россиянами левобережье, расположенное ниже.

В городе Олешки из-за подтопления домов люди были вынуждены ночевать на крышах. Однако оккупанты не оказывают помощь пострадавшим, а убегают сами.

Без питьевой воды остались сотни людей. У электроэнергии нет почти 20 тысяч потребителей.

Важно! Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подрыв Каховской ГЭС – это самая большая рукотворная катастрофа в Европе за последние несколько десятилетий. Он добавил, что этим военным преступлением Россия взорвала бомбу массового экологического поражения.