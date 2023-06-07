Фотографи Костянтин та Влада Ліберові показали неймовірну роботу нацгвардійців, які долучились до працівників ДСНС та Нацполіції. Вони другий день поспіль надають допомогу тим, хто постраждав унаслідок підриву Каховської ГЕС, інформує 24 Канал.

Увага Захисники передали воду мамі з дітьми під окупованими Олешками: кадри, від яких на очах сльози

Окрім приватних будинків, затопило й багатоповерхівки. Вийти самотужки людям часто не під силу, вони буквально у водяній пастці. Особливо критичною є ситуація для літніх людей.

"Квартиру закрив, ключі забув": Григорія врятували із багатоповерхівки

Так Влада та Костянтин Ліберові показали порятунок чоловіка, на ім'я Григорій. Він посміхається і чемно слухає команди нацгвардійців.

На запитання, чи виключив чоловік світло і закрив квартиру, той чемно киває, але сміється, що квартиру то закрив, але ключі забув.

Нацгвардійці рятують людей із багатоповерхівок: відео

Григорій розповів, що йому. на щастя, є куди поїхати. Як видно на відео, чоловік не взяв з собою абсолютно нічого. Каже, що до вечора йому нічого і не треба, а далі – він буде в безпеці.

Фотографи діляться, що робота наших нацгвардійців одна з кращих. Цінне кожне врятоване життя.

Також Влада Ліберова зауважила, що під час евакуації майже кожен брав із собою тварин. Так, на відео потрапила жінка, яка забрала разом із собою кіз.

Втім, жінка згадала, що забула кішку. Каже, що буде повертатись, інакше ніколи собі цього не пробачить.

Евакуація з Херсона жінка забрала з собою кіз, але забула кішку: відео

Деякі люди, рятуючись від великої води, вилазять на дерева або на дахи будинків, щоб урятуватися.

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Нацгвардійці евакуйовують населення Херсону / Фото Нацгвардії

Що відбувається на Херсонщині після підриву ГЕС

Затоплені десятки населених пунктів на правому та лівому березі Дніпра. Більшою мірою постраждало окуповане росіянами лівобережжя, яке розташоване нижче.

В місті Олешки через підтоплення будинків люди були вимушені ночувати на дахах. Проте окупанти не надають допомогу постраждалим, а тікають самі.

Без питної води залишились сотні людей. Електроенергії не мають майже 20 тисяч споживачів.

Важливо! Президент України Володимир Зеленський заявив, що підрив Каховської ГЕС – це найбільша рукотворна катастрофа в Європі за останні кілька десятиліть. Він додав, що цим воєнним злочином Росія підірвала бомбу масового екологічного ураження.