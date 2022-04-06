"Я-то тут причем": в Минцифре нашли родственников убийц, пытавших жителей Бучи – дикие реакции

В Минцифре нашли родственников российских убийц, безжалостно пытавших и убивавших жителей Бучи. Им послали правду о зверствах, которые совершали их близкие на территории Украины.

Реакции россиян на увиденное еще раз доказали, что все "население" страны-террориста – орки, которым нет прощения. Скриншоты опубликовал министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров на своей странице в телеграме.

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Реакции россиян на зверства их родственников в Буче

С помощью искусственного интеллекта в Минцифре нашли родственников российских извергов, которые вышли из Киевской области и оставили после себя огромное количество доказательств ужасных военных преступлений. В соцсети им направили фото и сообщения с правдой о зверствах их близких на территории Украины. Реакции на увиденное уже даже не удивляют:

"Слава России! Смерть националистам!";

"Я больше чем уверен, что это все дело рук ваших националистов ради пропаганды";

"Иди на*й. Я-то тут причем".

Реакции россиян на зверства их родственников в Буче / Скриншоты Минцифры

К слову, Федоров напомнил, что как бы рашисты не пытались скрывать правду, весь мир ее увидит – в частности благодаря спутниковым снимкам. Поэтому их передвижные крематории под Мариуполем не помогут уйти от ответственности за содеянное.

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