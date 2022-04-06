Реакції росіян на побачене вкотре довели, що все "насілєніє" країни-терористки – орки, яким немає прощення. Скриншоти опублікував міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на своїй сторінці у телеграмі.

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Реакції росіян на звірства їхніх родичів у Бучі

За допомогою штучного інтелекту у Мінцифри знайшли родичів російських нелюдів, які вийшли з Київщини і залишили після себе величезну кількість доказів жахливих воєнних злочинів. У соцмережі їм надіслали фото і повідомлення з правдою про звірства їхніх близьких на території України. Реакції на побачене уже навіть не дивують:

"Слава России! Смерть националистам!";

"Я больше чем уверен, что это все дело рук ваших националистов ради пропаганды";

"Иди на*й. Я то тут причем".

Реакції росіян на звірства їхніх родичів у Бучі / Скриншоти Мінцифри

До слова, Федоров нагадав, що як би рашисти не намагались приховувати правду, весь світ її побачить – зокрема, завдяки супутниковим знімкам. Тому їхні пересувні крематорії під Маріуполем не допоможуть уникнути відповідальності за скоєне.

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