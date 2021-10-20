Я давлю уже на всех, – Зеленский отреагировал на обвинения журналистов в давлении

Владимир Зеленский отреагировал на скандал с "UA: Первый". Несколько дней назад телеведущая Мирослава Барчук заявил о давлении со стороны Офиса Президента.

Инцидент украинский лидер прокомментировал во время визита в Черкасскую область. Президент пообещал, что разберется в деле, если получит доказательства.

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Я давлю сегодня уже на всех – на олигархов, на бизнес, теперь на Барчук. Если она покажет, что я лично ей что-то говорил или глава Офиса – я обязательно разберусь,

– отметил Зеленский.

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