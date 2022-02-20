В рамках проекта "Баррикады Достоинства" Евгений Нищук рассказал 24 каналу об "Огненном Крещении", Тарасе Шевченко как верховном главнокомандующем и цене великой миссии наших героев.

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С какой даты начался Майдан? Когда в первый раз вышли и почему?

Моя история началась в 2004 году. Оттуда пошел народный "позывной" "Голос Майдана". Поэтому 21 ноября – это день, который с 2004 года был для меня очень важен.

21 ноября 2013 года было особенным. Упоминание о Майдане 2004, но в то же время уже волнение за очень важную для Украины возможность присоединиться к европейской семье и получить ассоциацию с ЕС.

Надеясь, что активность общества будет услышана, мы вышли вечером на Майдан. Я не знал, что впоследствии он превратится в три месяца – горячих по напряженности, но очень морозных по погоде.

"Ценой жизни герои Небесной Сотни привели к бегству власти Януковича"

Какой момент стал переломным? Когда вы поняли, что мирный Майдан закончился?

Что мирный Майдан кончился, я понял, когда были первые гибели. Так называемое "Огненное Крещение". Мы получили известие о гибели Юрия Вербицкого, Сергея Нигояна, Михаила Жизневского.

Вербицкого увезли во Львов. Нигояна – на Днепропетровщину. А Жизневский стал первым из героев, с кем прощались на Майдане. Именно тогда у меня появилась идея в момент прощания поставить народную лемковскую песню "Плине кача". Впоследствии она стала гимном прощания для Небесной Сотни, а также Героев, отдающих свою жизнь на Востоке, защищая целостность нашего государства.

Именно в тот момент я понял, что уступки или сворачивание Майдана будут неуместными. Единственное, что других жертв, которые были уже в феврале, их можно было предупредить, если бы уже тогда, 19 – 22 января, Янукович (Виктор Янукович, президент-беглец – 24 канал) сказал, что слагает полномочия, объявляет досрочные президентские выборы и увольняет Николая Азарова, а также всех руководителей, которые впоследствии стали фигурантами побоища на Майдане. Однако этого не произошло.

Продолжительное противостояние. Пиком стала ночь с 18 на 19, когда власти попытались разогнать Майдан. К сожалению, 18, 20 февраля – пик расстрелов наших героев. Ценой своих жизней они привели к бегству этой власти. В частности Януковича.

Важно! Сайт 24 канала запустил проект "Баррикады достоинства", в котором напоминает о страшных, но таких важных днях для Украины. 8 лет назад миллионы людей вышли на Революцию Достоинства, чтобы отстоять свои европейские права. Поэтому вместе вспоминаем избиения студентов, "Марш миллионов", революционный Новый год, "кровавое Крещение", первые смерти активистов, бурный февраль и убийства Небесной Сотни. Об этом будут говорить сами же майдановцы, бывшие студенты, родственники погибших, юристы, священники и другие люди, причастные к Майдану.



Автор проекта – руководитель отдела новостей сайта 24 канала Наталья Боднар.

"Из-за эмоций я срывал голос"

Голос Майдана – очень большая ответственность перед людьми. Как удавалось не поддаваться эмоциям и, несмотря ни на что, ради людей сохранять холодный ум?

Мне трудно сейчас сказать, всегда ли это был холодный ум. Из-за эмоций я срывал голос. У меня была оторвана горловая сетчатка. Это могло сказаться на моей профессиональной деятельности – актерской. Это были большие риски для меня. Но я об этом тогда не думал.

Многое я мог узнать быстрее.

Я пытался дозировать реальную опасность, чтобы не создавать панику. С одной стороны, меня никто не учил вести какие-то боевые процессы. А с другой – оно как-то интуитивно приходило в очень важные моменты. В частности, мой зов не поворачиваться спинами, поджигать вещи, потому что я увидел, что дым шел в сторону "Беркута" и наступавших.

Многие другие вещи просто рождались на ходу. Мне трудно даже объяснить, как это происходило. Он был на интуитивном уровне. Это незабываемо. Это все еще приходит ко мне во снах.

"Я пытался дозировать реальную опасность" / Фото с фейсбук-страницы Евгения Нищука

Вам часто снится пережитое?

Бывает. Особенно в эти периоды этих пиковых зимних дней. Это было невероятное эмоциональное потрясение. Оно возникает на физической памяти. Холода, запаха огня. Или дат.

"У некоторых беркутовцев виделось звериное удовольствие"

Как вы думаете, почему столько беркутовцев перешли "на темную сторону?" Это было бездумное исполнение приказов? Или конкретные люди наконец-то получили возможность удовлетворить свою жажду крови?

Трудно сказать. С одной стороны есть так называемые послушные служаки. А с другой – если у тебя в сердце есть человечность, ты не можешь переступить предел. Но, действительно, в некоторых действиях там виделось, даже я бы сказал, звериное удовольствие со стороны некоторых беркутовцев. Они словно получали удовольствие от того, что делали. Это – преступление. За это они должны быть однозначно наказаны.

Когда вы были на сцене, появлялось ощущение, что время замедляется или ускоряется?

Это зависело от событий. Когда были времена непонимания, как дальше действовать, и разных переговорных процессов, время длилось очень долго. Это было невыносимо для людей, которые стремились к конкретным и быстрым действиям. С другой – наоборот. Когда все вокруг горело, когда водометы спускались, минута была через несколько лет. Поэтому все зависело от определенного дня и часа.

"Я знал, что буду оставаться в дни расстрела"

Однажды вы рассказали, что заранее знали попытку уничтожить Майдан в ночь с 18 на 19 февраля. Помните свои эмоции, когда об этом впервые услышали?

Я не сомневался. Я знал, что буду оставаться. Без паники, но я предупреждал пожилых людей, женщин, несовершеннолетних. Я просил в этот вечер не оставаться на Майдане. Я просил, чтобы оставались те, кто имеет силу. Мужчины среднего и младшего поколения. Потому что будет горячо. Я намекал на то, что нас ждет.

Евгений Нищук оставался в дни расстрелов на Майдане / Фото с фейсбук-страницы актера

В "Трех товарищах" вы играете Роберта Локампа, героя "потерянного поколения". На Майдане смерть была совсем близко. Вы видели, как гибнут люди. Снайпер нацелил на вас снайперский лучик? Вы делились этим опытом с Робертом? Создавали ли его образ с чистого листа?

Нет. Ни один образ нельзя творить с чистого листа. Это определенный опыт. Личностный. Творческий. Это такая сублимация твоего пути. Конечно, определенные вещи ты там не проходил, здесь помогает творческое воображение. Но многие вещи действительно переносились с событий, в частности, или прежде всего, с Майдана. Это чувство какой-то отваги, честности, преданности, братского дружеского плеча, о которых говорится в самом произведении Ремарка, вера, мечты – они, очевидно, были на Майдане. Это возникает в образе Робби.

"Ветер был чудом на Майдане"

На Майдане вы видели что-нибудь, что можете охарактеризовать как чудо?

Конечно. Ветер появлялся исключительно, когда поджигали баррикады. Мешки, какие-то мокрые вещи тлели, а дым шел только в сторону беркутовцев. Было невероятное чудо. Даже священники обращали на это внимание.

Еще один случай – когда уже все пылало, и у сцены остался один из образов, которые очень часто носили. Немного обожженный, но целый. Как и портрет Тараса Шевченко.

Это была двухсотая годовщина со дня рождения Шевченко. Я обращал внимание людей, что он наш верховный главнокомандующий. Когда меня спрашивали, кто мне подсказывал, я говорил: "Вот Тарас Григорьевич мне здесь и подсказывает".

У вас есть майдановский талисман? Возможно, какой-нибудь памятный подарок? Или вещь, которую чаще всего брали с собой на Майдан.

Я некоторые личные вещи передал музею Революции Достоинства. Это и шапка, и каска какая-то была. Еще некоторые вещи, которые всегда были со мной.

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"Я предложил сделать флешмоб и зажечь фонарики, как свидетельство нашего единственного сердцебиения"

Представим, что HBO или Netflix решили снять художественный фильм о Майдане для молодежи из разных уголков мира. С какого дня протестов следует начать рассказывать эту историю?

Я думаю, что было бы неплохо представить какую-нибудь небольшую предысторию. Она позволила бы понять, почему это взорвалось. Это могла бы быть история о негосударственной позиции власти.

Эта унизительная ситуация взбудоражила даже тех, кто не интересовался политикой или евроинтеграцией. Речь шла о унижении человеческого достоинства. Поэтому Евромайдан впоследствии назвали Революция Достоинства.

30 ноября произошло унизительное избиение и издевательство. Людей загоняли. Они не знали, куда деваться. В конце концов, нашли убежище в Михайловском Златоверхом Соборе и спасались там от дубинки беркутовцев. Эти жестокие кадры, которые увидел весь мир, и привели к Маршу миллионов 1-го декабря.

Если хронологически принимать эти кадры, обязательно должно быть 1 декабря. Должна быть первая попытка разгона. Мы устояли. Это было психологически очень важно.

Были эмоционально гордые и радостные моменты. Когда в Новогоднюю ночь на сцене были самые лучшие наши артисты, которые выступали, несмотря на погоду, холод. Мы были сплочены единым духом, любовью к нашей стране. Когда мы ожидали выступления Океана Эльзы, и я предлагал сделать флешмоб в виде зажигания фонариков, как свидетельство нашего единственного сердцебиения. Это знаменитые кадры, также облетевшие мир и от которых до сих пор "мороз по коже". Или когда мы здоровались словами "Слава Украине! Героям слава!".

"Когда все вокруг горело, минута была через несколько лет" / Фото с фейсбук-страницы Евгения Нищука

Эти мгновения чрезвычайно ценны. Они должны найти канву. Но об этом нельзя говорить репортажно.

Если мы говорим о Netflix, то должен быть четкий сюжет конкретной истории. Одного человека или пары. А вокруг нее уже показывать ключевые вещи, которые были очень важны.

Были разные события. Когда падали фактически со сцены родители, смотревшие на закрытые глаза сына. Вспоминаю, когда на сцену принесли Романа Гурика, рядом стояли его родители – Игорь и Ирина, и у них на сцене просто подкашивались ноги. Это те вещи, которые уже страницы истории. Чтобы каждое следующее поколение знало о наших современных Героях, чтобы никто не сомневался в их большом пожертвовании.

Это – не миф. Да, из этого может получиться хорошая героическая легенда, которая позволит понять: кто мы, где мы живем, что наше за государство, что ради свободы, ради достоинства, ради государства мы готовы бороться!

Это неоценимые вещи, которые должны цениться во всем мире. Это уникальная страница нашей истории, героическая, но трагическая легенда. Она демонстрирует величие, силу духа и героизм граждан Украины.

"Майдан изменил общество"

Со времени Майдана прошло 8 лет. Как изменилось общество, страна? Достигли ли мы хотя бы часть принципов, за которые сражались?

Это тектоническое сотрясение, каким был Майдан, изменило прежде всего общество. Не так сильно политическую элиту, потому что она возвращается к старым привычным системным вещам. Но градус ответственности перед обществом совсем другой.

Ощущение того, какой должна быть страна, для младшего поколения очевидно. Мы европейское, демократическое государство. Мы должны иметь коллективную безопасность, какой является НАТО. Мы должны избавляться от тех вещей, которые являются "советским наследием". Мы должны бороться с коррупцией и другими деструктивными процессами, которые не дают так быстро развиваться, как хотелось бы.

Если бы вы могли вернуться в февраль 2014 года, какой совет дали бы себе?

Тогда в феврале времени советовать не было. Я бы делал все то же, что и делал. Прошло 8 лет, но я никак не изменил свое мнение. Я считаю, что это – большое продвижение Украины. Да, ценой жизней и ценой великой миссии наших Героев.

Я всегда склоняю голову и имею внутреннюю ответственность перед их памятью. Это то, что мной двигает, и никогда не даст сойти с пути.

Евгений Нищук на сцене Майдана / Фото из фейсбука