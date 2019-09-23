Я не знаю, каковы истинные намерения, – Сыроид о законе об импичменте

Владимир Зеленский подписал законопроект об импичменте президента 23 сентября. Правовед и вице-спикер ВРУ 8-го созыва Оксана Сыроид считает, что президент очень хорошо высказывается по этому поводу, однако она не уверена в правдивости намерений.

По ее словам, форма законопроекта не соответствует его содержанию. Об этом она рассказала в прямом эфире 24 канала.

Важно! Зеленский подписал законопроект об импичменте президента

"Я вот слушаю президента, и он так хорошо говорит, и так хочется ему верить. Хорошая очень форма, но если посмотреть на содержание, то возникают вопросы. Я не знаю, каковы истинные намерения. Потому что содержание не соответствует этой форме вообще", – сказала Сыроид.

Что такое импичмент

Импичмент – это процедура привлечения к суду высших должностных лиц государства. Результатом импичмента является, как правило, досрочное прекращение полномочий президента или другого должностного лица и отстранении его от должности.

Она напомнила, что в основном импичмент – это политическая ответственность.

"Что такое импичмент? Вот вы слышите в США также много говорят об импичменте. Импичмент – это не уголовная, это политическая ответственность. Когда говорят об импичменте для президента Трампа, например. Или были предварительные инициативы по импичменту, например, Билла Клинтона. То это обсуждалось исключительно в связи с их доброчестностью. Ни разу не говорилось о преступлении. Только обсуждали достоинства человека, который руководит государством", – объяснила правовед.

Если мы говорим об украинской формуле, то кроме того, что там есть невероятное количество 3/4 депутатов, которое невозможно собрать, есть еще одна парадоксальная формула, которая вообще не жизнеспособна. Для того, чтобы привлечь к импичменту, нужно доказать, что было преступление. А для того, чтобы доказать, что было преступление, надо снять неприкосновенность. А для того, чтобы снять неприкосновенность – надо, чтобы был импичмент,

– подчеркнула Сыроид.

Интересно! Процедура импичмента президента: что изменилось



Как происходит импичмент президента / инфографика 24 канала

Смотрите полное интервью с Оксаной Сыроид в эфире 24 канала:​