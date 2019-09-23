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      Я не знаю, які правдиві наміри, – Сироїд щодо закону про імпічмент

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      Оксана Сироїд
      Оксана Сироїд / 24 канал

      Володимир Зеленський підписав законопроєкт про імпічмент президента 23 вересня. Правниця та віце-спікерка ВРУ 8-го скликання Оксана Сироїд вважає, що президент дуже гарно висловлюється з цього приводу, однак вона не впевнена у правдивості намірів.

      За її словами, форма законопроєкту не відповідає його змісту. Про це вона розповіла в прямому ефірі 24 каналу.

      Важливо! Зеленський підписав законопроєкт про імпічмент президента

      "Я от слухаю президента, і він так гарно говорить, і так хочеться йому вірити. Гарна дуже форма, але якщо подивитися на зміст, то виникають запитання. Я не знаю, які правдиві наміри. Бо зміст не відповідає цій формі взагалі", – сказала Сироїд.

      Що таке імпічментІмпічмент – це процедура притягнення до суду вищих посадовців держави. Результатом імпічменту є, як правило, дострокове припинення повноважень президента або іншого посадовця та усунення його з посади.

      Вона нагадала, що переважно імпічмент – це політична відповідальність.

      "Що таке імпічмент? От ви чуєте в США також багато говорять про імпічмент. Імпічмент – це не кримінальна, це політична відповідальність. Коли говорять про імпічмент для президента Трампа, наприклад. Чи були попередні ініціативи стосовно імпічменту, наприклад, Білла Клінтона. То це обговорювалося виключно у зв'язку з їхніми чеснотами. Жодного разу не йшлося про злочин. Тільки обговорювали чесноти людини, яка керує державою", – пояснила правниця.

      Якщо ми кажемо про українську формулу, то крім того, що там є неймовірна кількість 3/4 депутатів, яку неможливо зібрати, є ще одна парадоксальна формула, яка взагалі не життєздатна. Для того, щоби притягнути до імпічменту, потрібно довести, що був злочин. А для того, щоб довести, що був злочин, треба зняти недоторканність. А для того, щоб зняти недоторканність – треба, щоб був імпічмент,
      – підкреслила Сироїд.

      Цікаво! Процедура імпічменту президента: що змінилось

      Імпічмент президенту
      Як відбувається імпічмент президенту / інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Новини політики Оксана Сироїд Президент України Імпічмент Законодавство
      Джерело: 24 канал
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