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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Я с восторгом ездил на трупы и убийства, – Сытник рассказал о том, как стал директором НАБУ

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Директор НАБУ Артем Сытник встретился со студентами в парке коррупции. Говорили как о серьезном, так и о взятках за оценки и работу в рядах детективов.

Было много рук и не менее вопросов. Прежде всего поинтересовался Сытник, дают ли студенты взятки, требуют ли взяток преподаватели. Студенты не стеснялись говорить правду и о себе, и о преподавателях.

Без стеснения о своей ситуации Сытнику рассказала девушка Анна. Отметила, случай был единичный, однако имеет интересное продолжение.

Это был 3-ий курс. Я была настолько наивной, что не поняла, что у меня требуют взятки, поэтому я сдала экзамен с третьего раза сквозь слезы. Насколько я знаю, этот преподаватель еще учит новую полиции на уроках по поводу борьбы с коррупцией,
–  рассказала выпускница КНУ им. Шевченко Анна Вишнякова.

Главный антикоррупционер отшутился: "Там тоже плачут, да?".

Девушка же надеется, что ее услышали. Сама детективом становиться пока не хочет. Однако это оказывается – вполне возможно. Ведь средний возраст детективов НАБУ – 27 лет. А все потому, что старше 30 не могут объяснить свое состояние.

ситник

Студенты делают селфи с Артемом Сытником

Сам Сытник рассказывает, что до 9 класса и знать не знал о юриспруденции. Но потом затянуло. И уже через 4 дня после получения диплома стал помощником прокурора. Но там быстро заскучал и стал следователем.

И я с восторгом ездил на трупы, на убийства там, и где-то только тогда понял, что я правильно выбрал тропу в своей жизни,
– вспоминает директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник.

Чего желает и юным слушателям, а в свою очередь обещает делать все, что от него зависит.

Автор: Оксана Тропотяга
Теги: Новости Украины студенты Коррупция Артем Сытник НАБУ
Источник: 24 Канал
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