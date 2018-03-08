Я тебе не дорогуша: журналисты возмущены словам Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко во время пресс-конференции неоднозначно обратился к журналистке издания "Детектор медиа" Марине Барановской. Назвал журналистку "дорогушей". Женщины расценили это как сексизм и запустили собственный флешмоб под названием "Я тебе не дорогуша".

Сознательно или нет, но своей фразой "Дорогая моя", Порошенко запустил целую волну борьбы за права женщин в Украине. Президент выпалил крылатым высказыванием в сторону журналистки издания "Детектор Медиа" Марины Барановской, отвечая на неудобный вопрос.

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Высказывание Порошенко расценили как сексизм. Такого мнения журналистка "Громадского радио" и медиаексперт Института Массовой Информации.

Если он президент — это не дает ему право нивелировать нас как профессионалок и обращаться к нам таким фамильярным словом "Дорогуша". Мы ему не родственники, не подруги, мы профессионалки журналистки,

— отметила медиа-експерт Института Массовой информации Ирина Земляная.

Ирина Земляная вместе с Лизой Кузьменко запустили символический флешмоб "Я тебе не дорогуша". Журналисты выпустили футболки с уже крылатой фразой. Даже не ожидали, что он станет таким популярным, а их поддержат сотни людей. Однако Лиза Кузьменко говорит, что месседж флешмоба направлен всем мужчинам, которые позволяют себе пренебрежительное отношение.

В Украине существует гендерное неравенство. По разным социологическим данным женщины в три раза больше тратят времени на неоплачиваемую работу, чем мужчины. В том числе больше ухаживают за детьми или ведут домохозяйство, также получают более низкую заработную плату. Поэтому неудивительно, что высказывание Президента "Дорогуша" так легко расценить как сексизм.