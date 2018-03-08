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Я тобі не дорогенька: журналісти обурені словами Порошенка

18:44, 8 березня 4491 Читать новость на русском

Президент України Петро Порошенко підчас прес-конференції неоднозначно звернувся до журналістки видання "Детектор медіа" Марини Баранівської. Назвав журналістку "дорогенька". Жінки розцінили це як сексизм і запустили власний флешмоб під назвою "Я тобі не дорогенька".

Свідомо чи ні, але своєю фразою "Дорогенька моя", Порошенко запустив цілу хвилю боротьби за права жінок в Україні. Президент випалив крилатим висловлюванням в бік журналістки видання "Детектор Медіа" Марини Баранівської, відповідаючи на незручне питання.

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Висловлювання Порошенка розцінили, як сексизм. Такої думки журналістка "Громадського радіо" та медіаекспертка Інституту Масової Інформації.

Якщо він президент – це не дає йому право нівелювати нас як професіоналок і звертатися до нас таким фамільярним словом "Дорогенька". Ми йому не родичі, не подруги, ми є професіоналки журналістки,
– зазначила медіа-експертка Інституту Масової інформації Ірина Земляна.

Ірина Земляна разом з Лізою Кузьменко запустили символічний флешмоб "Я тобі не дорогенька". Журналісти випустили футболки із вже крилатою фразою. Навіть не очікували, що він стане таким популярним, а їх підтримають сотні людей. Однак Ліза Кузьменко каже, що меседж флешмобу направлений усім чоловікам, які дозволяють собі зверхнє ставлення.

В Україні існує гендерна нерівність. За різними соціологічними даними жінки у три рази більше витрачають часу на неоплачувану роботу, ніж чоловіки. Зокрема більше доглядають за дітьми чи ведуть домогосподарство, також отримують нижчу заробітну плату. Тому не дивно, що висловлювання Президента "Дорогенька" так легко розцінити як сексизм.

Теги: Новини України Петро Порошенко журналісти Флешмоб
Джерело: 24 Канал
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