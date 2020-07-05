После отставки Якова Смолия с должности руководителя НБУ началось оживленное обсуждение того, кто станет его преемником. Одна из фамилий, которая звучала в разных СМИ на эту тему-бывший премьер – министр Арсений Яценюк.

Впрочем возможность быть главой Нацбанка Арсений Яценюк не рассматривал и не будет рассматривать. По крайней мере об этом на своей фейсбук-странице сообщила пресс-секретарь политика Ольга Лаппо.

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Она подчеркнула: слухи о том, что Яценюк будет председателем Национального банка команда политика уже неоднократно опровергала: и в мае 2017-го, и в феврале 2018-го, и в феврале 2019-го и в марте 2020-го.

Яценюк как возможный кандидат на пост главу НБУ

Имя Арсения Яценюка как возможного нового главы Нацбанка появилось в различных СМИ. Однако нардеп Евгения Кравчук в комментарии 24 каналу отметила, что Яценюк точно не будет занимать такую должность.

Кандидатура Яценюка фигурировала и в переписке нардепов фракции "Слуга народа", которую обнародовали СМИ. Однако там его кандидатуру охарактеризовали достаточно экцентрично – "будет политической жопой".

... как думаете, Президент пойдет на это? Для нас, честно говоря, это станет политической жопой,

– написал один из депутатов.

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Смолий подал в отставку: что известно

Яков Смолий 1 июля заявил, что подает в отставку с поста главы НБУ из-за политического давления.

Владимир Зеленский зарегистрировал проект соответствующего постановления в парламенте, а на следующий же день нардепы его поддержали.

Многие экономисты, представители международных организаций поддержали Смолия.

СМИ заявили, что отставка стала следствием спора с президентом, а глава НБУ отреагировал эмоционально.

Сейчас временной исполняющей обязанности главы НБУ является Екатерина Рожкова.

Среди самых обсуждаемых кандидатов на пост главы НБУ председатель правления государственного "Укргазбанка" Кирилл Шевченко, бывший председатель правления "Райффайзен банка Аваль" Владимир Лавренчук и экс-министр развития экономики Тимофей Милованов.



Вероятные кандидаты на пост главы НБУ / инфографика 24 канала

