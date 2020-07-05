Яценюк не будет новым главой Нацбанка
После отставки Якова Смолия с должности руководителя НБУ началось оживленное обсуждение того, кто станет его преемником. Одна из фамилий, которая звучала в разных СМИ на эту тему-бывший премьер – министр Арсений Яценюк.
Впрочем возможность быть главой Нацбанка Арсений Яценюк не рассматривал и не будет рассматривать. По крайней мере об этом на своей фейсбук-странице сообщила пресс-секретарь политика Ольга Лаппо.
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Она подчеркнула: слухи о том, что Яценюк будет председателем Национального банка команда политика уже неоднократно опровергала: и в мае 2017-го, и в феврале 2018-го, и в феврале 2019-го и в марте 2020-го.
Яценюк как возможный кандидат на пост главу НБУ
Имя Арсения Яценюка как возможного нового главы Нацбанка появилось в различных СМИ. Однако нардеп Евгения Кравчук в комментарии 24 каналу отметила, что Яценюк точно не будет занимать такую должность.
Кандидатура Яценюка фигурировала и в переписке нардепов фракции "Слуга народа", которую обнародовали СМИ. Однако там его кандидатуру охарактеризовали достаточно экцентрично – "будет политической жопой".
... как думаете, Президент пойдет на это? Для нас, честно говоря, это станет политической жопой,
– написал один из депутатов.
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Смолий подал в отставку: что известно
- Яков Смолий 1 июля заявил, что подает в отставку с поста главы НБУ из-за политического давления.
- Владимир Зеленский зарегистрировал проект соответствующего постановления в парламенте, а на следующий же день нардепы его поддержали.
- Многие экономисты, представители международных организаций поддержали Смолия.
- СМИ заявили, что отставка стала следствием спора с президентом, а глава НБУ отреагировал эмоционально.
- Сейчас временной исполняющей обязанности главы НБУ является Екатерина Рожкова.
- Среди самых обсуждаемых кандидатов на пост главы НБУ председатель правления государственного "Укргазбанка" Кирилл Шевченко, бывший председатель правления "Райффайзен банка Аваль" Владимир Лавренчук и экс-министр развития экономики Тимофей Милованов.
Вероятные кандидаты на пост главы НБУ / инфографика 24 канала