Після відставки Якова Смолія з посади керівника НБУ почалося жваве обговорення того, хто стане його наступником. Одне з прізвищ, яке лунало у різних ЗМІ на цю тему – колишній прем'єр-міністр Арсеній Яценюк.

Втім можливість бути головою Нацбанку Арсеній Яценюк не розглядав і не розглядатиме. Принаймні про це на своїй фейсбук-сторінці повідомила прессекретарка політика Ольга Лаппо.

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Вона наголосила: чутки про те, що Яценюк буде головою Національного банку команда політика вже неодноразово спростовувала: і в травні 2017-го, і в лютому 2018-го, і в лютому 2019-го і в березні 2020-го.

Яценюк як можливий кандидат на пост главу НБУ

Ім'я Арсенія Яценюка як імовірного нового очільника Нацбанку з'явилося у різних ЗМІ. Однак нардепка Євгенія Кравчук в коментарі 24 каналу зазначила, що Яценюк точно не буде займати таку посаду.

Кандидатура Яценюка фігурувала і в переписці нардепів фракції "Слуга народу", яку оприлюднили ЗМІ. Однак там його кандидатуру охарактеризували досить екцентрично – "буде політичною жопою".

... як думаєте, Президент піде на це? Для нас, чесно кажучи, це стане політичною жопою,

– написав один з депутатів.

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Смолій подав у відставку: що відомо

Яків Смолій 1 липня заявив, що подає у відставку з посади голови НБУ через політичний тиск .

з посади голови НБУ . Володимир Зеленський зареєстрував проєкт відповідної постанови в парламенті, а наступного ж дня нардепи її підтримали.

Багато економістів, представників міжнародних організацій підтримали Смолія .

. ЗМІ заявили, що відставка стала наслідком суперечки з президентом, а глава НБУ відреагував емоційно.

Наразі тимчасовою виконувачкою обов'язків голови НБУ є Катерина Рожкова .

. Серед найобговорюваніших кандидатів на пост глави НБУ голова правління державного "Укргазбанку" Кирило Шевченко, колишній голова правління "Райффайзен банку Аваль" Володимир Лавренчук та ексміністр розвитку економіки Тимофій Милованов .



Найімовірніші кандидати на пост глави НБУ / Інфографіка 24 каналу

