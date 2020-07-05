Яценюк не буде новим главою Нацбанку
Після відставки Якова Смолія з посади керівника НБУ почалося жваве обговорення того, хто стане його наступником. Одне з прізвищ, яке лунало у різних ЗМІ на цю тему – колишній прем'єр-міністр Арсеній Яценюк.
Втім можливість бути головою Нацбанку Арсеній Яценюк не розглядав і не розглядатиме. Принаймні про це на своїй фейсбук-сторінці повідомила прессекретарка політика Ольга Лаппо.
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Вона наголосила: чутки про те, що Яценюк буде головою Національного банку команда політика вже неодноразово спростовувала: і в травні 2017-го, і в лютому 2018-го, і в лютому 2019-го і в березні 2020-го.
Яценюк як можливий кандидат на пост главу НБУ
Ім'я Арсенія Яценюка як імовірного нового очільника Нацбанку з'явилося у різних ЗМІ. Однак нардепка Євгенія Кравчук в коментарі 24 каналу зазначила, що Яценюк точно не буде займати таку посаду.
Кандидатура Яценюка фігурувала і в переписці нардепів фракції "Слуга народу", яку оприлюднили ЗМІ. Однак там його кандидатуру охарактеризували досить екцентрично – "буде політичною жопою".
... як думаєте, Президент піде на це? Для нас, чесно кажучи, це стане політичною жопою,
– написав один з депутатів.
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Смолій подав у відставку: що відомо
- Яків Смолій 1 липня заявив, що подає у відставку з посади голови НБУ через політичний тиск.
- Володимир Зеленський зареєстрував проєкт відповідної постанови в парламенті, а наступного ж дня нардепи її підтримали.
- Багато економістів, представників міжнародних організацій підтримали Смолія.
- ЗМІ заявили, що відставка стала наслідком суперечки з президентом, а глава НБУ відреагував емоційно.
- Наразі тимчасовою виконувачкою обов'язків голови НБУ є Катерина Рожкова.
- Серед найобговорюваніших кандидатів на пост глави НБУ голова правління державного "Укргазбанку" Кирило Шевченко, колишній голова правління "Райффайзен банку Аваль" Володимир Лавренчук та ексміністр розвитку економіки Тимофій Милованов.
Найімовірніші кандидати на пост глави НБУ / Інфографіка 24 каналу