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      Яд Вашем извинился за российскую версию истории Холокоста

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      Яд Вашем извинился за российскую версию истории Холокоста / yadvashem.org/ru.html

      Израильский мемориал Холокоста Яд Вашем извинился за то, что представленные на Всемирном форуме памяти Холокоста материалы искажали факты о роли СССР во Второй мировой войне.

      Извинения от Яд Вашем были высказаны в письме газете Haaretz. Газета отмечает, что ведущую роль в организации форума играл президент Европейского еврейского конгресса, бизнесмен и миллиардер Моше Кантор, которого считают близким к президенту России Владимиру Путину.

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      Представленный на форуме исторический нарратив вызвал критику среди израильских историков, политиков и общественных деятелей.

      В письме администрация Яд Вашем признает, что представленная на форуме информация содержала неточности и частичное представление фактов, что создало несбалансированное впечатление. А видеоматериалы не вспоминали ни преступлений Советского Союза во время Второй мировой войны, ни его ответственности за ее начало.

      Яд Вашем указывает, что в материалах форума не содержалось никаких отсылок к разделу Польши между СССР и Германией в 1939 году. На представленных картах неправильно были указаны пределы Польши и ее соседей. Не содержалось никаких отсылок к Украине – стране, находящейся в конфликте с путинской Россией.

      В письме Яд Вашем фактически признает, что допустил искажение исторических фактов на мероприятии в угоду политическим и дипломатическим интересам Путина, отметила газета Haaretz.

      Что известно о показанном в Израиле фильме по случаю 75-летия освобождения узников Аушвица

      Президент Польши Анджей Дуда, который отказался от визита в Израиль на форум по случаю 75-летия освобождения узников Аушвица, заявил, что его решение оказалось правильным, поскольку организаторы показали оскорбительный для поляков документальный фильм о событиях Второй мировой войны.

      На картах Европы того времени Польша отсутствовала, кроме того, в фильме ничего не было сказано о сопротивлении гитлеровцам на польской территории в 1939 – 1945 годах, отметил Дуда. Он возложил ответственность за искажение исторической правды на фонд российского предпринимателя Моше Кантора, который готовил материалы форума.

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      Соответствующее мероприятие 23 января посетили почти 50 мировых лидеров, среди которых был президент России Владимир Путин.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Война Владимир Путин Новости России СССР Новости Польши Новости Израиля Скандал История Голокост
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