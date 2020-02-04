Яд Вашем вибачився за російську версію історії Голокосту

Ізраїльський меморіал Голокосту Яд Вашем вибачився за те, що представлені на Всесвітньому форумі пам'яті Голокосту матеріали спотворювали історичні факти про роль СРСР у Другій світовій війні.

Вибачення від Яд Вашем були висловлені в листі до газети Haaretz. Газета зазначає, що провідну роль в організації форуму відігравав президент Європейського єврейського конгресу, бізнесмен і мільярдер Моше Кантор, якого вважають близьким до президента Росії Володимира Путіна.

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Представлений на форумі історичний наратив викликав критику серед ізраїльських істориків, політиків і громадських діячів.

У листі адміністрація Яд Вашем визнає, що представлена ​​на форумі інформація містила неточності і часткове представлення фактів, що створило незбалансоване враження. А відеоматеріали не згадували ні злочинів Радянського Союзу під час Другої світової війни, ні його відповідальності за її початок.

Яд Вашем вказує, що в матеріалах форуму не містилося жодних відсилань до розділу Польщі між СРСР і Німеччиною в 1939 році. На представлених картах неправильно були вказані межі Польщі і її сусідів. Не містилося жодних відсилань до України – країни, що перебуває в конфлікті з путінською Росією.

В листі Яд Вашем фактично визнає, що допустив спотворення історичних фактів на заході на догоду політичним і дипломатичним інтересам Путіна, зазначила газета Haaretz.

Що відомо про показаний в Ізраїлі фільм з нагоди 75-річчя визволення в'язнів Аушвіца

Президент Польщі Анджей Дуда, який відмовився від візиту до Ізраїля на форум з нагоди 75-річчя визволення в'язнів Аушвіца, заявив, що його рішення виявилося правильним, оскільки організатори показали образливу для поляків документальну стрічку про події Другої світової війни.

На картах Європи того часу Польща була відсутня, крім того, у фільмі нічого не було сказано про опір гітлерівцям на польській території в 1939 – 1945 роках, зазначив Дуда. Він поклав відповідальність за спотворення історичної правди на фонд російського підприємця Моше Кантора, який готував матеріали форуму.

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Відповідний захід 23 січня відвідали майже 50 світових лідерів, серед яких був президент Росії Володимир Путін.