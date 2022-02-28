Ядерная истерика русских не заставит США отказаться от поддержки Украины

Новости из Пентагона: по данным США, Путин привлек к наступлению 2/3 собранных у границ Украины войск, но они до сих пор не достигли желаемого прогресса и не смогли захватить ни один из крупных городов. Военная поддержка Запада – летальная и нелетальная – продолжает поступать в Украину, и это не прекратится.

Опасность сохраняется

В то же время в Пентагоне обеспокоены тем, что Россия может готовить осаду Чернигова, которая может сопровождаться атаками на гражданскую инфраструктуру и людей.

Геноцид украинцев Россия, ее компании и граждане должны возместить все

Несмотря на сложности, с которыми, по оценкам США, столкнулась Россия, она до сих пор сохраняет значительную военную мощь в войне.

Россия выдыхается

При этом в Пентагоне не видят признаков, что РФ в последние дни перебросила дополнительные войска в Украину. Там также говорят, что России пока не удалось достичь преимущества в украинском небе.

Ядерные угрозы

По ядерному оружию: в Пентагоне не видят признаков сомневаться, что РФ переводит ядерное оружие в "особый режим".

В США это называют ненужной эскалацией, которая может привести к большой опасности – но подчеркивают, что это не изменит поддержки Украины со стороны западных стран.

Самое сложное на Юге

Что касается захвата и осады других городов Украины – то, по сообщениям уже украинской местной власти и жителей, России удалось занять Новую Каховку на Херсонщине. Ситуация там остается очень сложной и опасной для гражданских.

В России страшная паника – смотрите видео:

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