Небезпека зберігається

Водночас у Пентагоні занепокоєні, що Росія може готувати облогу Чернігова, яка може супроводжуватись атаками на цивільну інфраструктуру та людей.

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Попри складнощі, з якими за оцінками США зіткнулась Росія, вона досі зберігає значну військову потужність у війні.

Росія видихається

При цьому в Пентагоні не бачать ознак, що РФ в останні дні перекинула додаткові війська до України. Там також кажуть, що Росії наразі не вдалося досягти переваги в українському небі.

Ядерні погрози

По ядерній зброї: в Пентагоні не бачать ознак сумніватись, що РФ переводить ядерну зброю в "особливий режим".

У США називають це непотрібною ескалацією, яка може призвести до великої небезпеки – але підкреслюють, що це не змінить підтримки України з боку західних країн.

Найскладніше на Півдні

Щодо захоплення та облоги інших міст України – то за повідомленнями вже української місцевої влади та жителів, наразі Росії вдалося зайняти Нову Каховку на Херсонщині. Ситуація там залишається вкрай складною та небезпечною для цивільних.

У Росії страшна паніка – дивіться відео:

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