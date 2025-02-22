Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук в эфире 24 Канала отметил, что с началом российской агрессии в Европе встал вопрос: способна ли она себя защитить. Российские шпионы и пропагандисты утверждали, что НАТО не сможет применить пятую статью. Европейские и американские лидеры уверяли в обратном.

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Однако теперь у европейцев возникает новый вопрос: состоится ли трансатлантическая переброска войск в случае нападения России на восточный фланг НАТО. Насколько долго США будут колебаться и принимать решение.

Не стоит забывать, что ядерный зонтик имеют не только США. Франция и Великобритания тоже обладают ядерным оружием. Так, у них меньше боезарядов, но их вполне достаточно для сдерживания угроз,

– сказал Павел Лакийчук.

Он добавил, что сейчас ключевой вопрос – смогут ли три крупнейшие европейские государства сплотиться. Они имеют не только вооруженные силы, но и мощный оборонный потенциал.

Собственное производство вооружения

Франция, в отличие от многих стран Европы, полагалась на собственные разработки. И сейчас она имеет корабли, самолеты, ракеты, артиллерию собственного производства, а не американского. Великобритания и Германия также активно работают в этом направлении.

Зато некоторые страны почти полностью зависят от американского вооружения. Это создает серьезную уязвимость. Поэтому Европа должна укреплять свою обороноспособность,

– отметил Лакийчук.

Он отметил, что даже если США прекратят помогать Украине, у Европы должно хватить мощностей. Дональд Трамп это прекрасно понимает и давит на европейцев, чтобы они отказались от поддержки Украины, однако безуспешно.