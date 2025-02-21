Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Tagesschau.

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Мерц хочет переговоров о ядерной защите

Мы должны подготовиться к тому факту, что Дональд Трамп больше не будет полностью принимать обещание помощи в рамках договора НАТО. Поэтому европейцы должны прилагать больше усилий для самостоятельной защиты континента,

– сказал Мерц.

Чиновник указал, что надо говорить о ядерном обмене, который сейчас Германия имеет с США. И в случае войны немецкие самолеты доставили бы американские атомные бомбы к своим целям.

По словам Мерца, правительство Франции неоднократно делало правительству Германии предложение обсудить этот вопрос. Однако немецкие правительства никогда на это не реагировали. А Франция и Великобритания имеют значительно меньше ядерного оружия, чем США и Россия.