Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Tagesschau.

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Мерц хоче переговорів про ядерний захист

Ми повинні підготуватися до того факту, що Дональд Трамп більше не буде повністю приймати обіцянку допомоги в рамках договору НАТО. Тому європейці повинні докладати більше зусиль для самостійного захисту континенту,

– сказав Мерц.

Посадовець вказав, що треба говорити про ядерний обмін, який нині Німеччина має з США. І у випадку війни німецькі літаки доставили б американські атомні бомби до своїх цілей.

За словами Мерца, уряд Франції неодноразово робив уряду Німеччини пропозицію обговорити це питання. Однак німецькі уряди ніколи на це не реагували. А Франція та Великобританія мають значно менше ядерної зброї, ніж США та Росія.