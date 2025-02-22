Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук в ефірі 24 Каналу зазначив, що з початком російської агресії в Європі постало питання: чи здатна вона себе захистити. Російські шпигуни та пропагандисти стверджували, що НАТО не зможе застосувати п'яту статтю. Європейські й американські лідери запевняли у протилежному.

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Однак тепер у європейців виникає нове питання: чи відбудеться трансатлантичне перекидання військ у разі нападу Росії на східний фланг НАТО. Наскільки довго США вагатимуться та ухвалюватимуть рішення.

Не варто забувати, що ядерну парасольку мають не лише США. Франція та Велика Британія теж володіють ядерною зброєю. Так, у них менше боєзарядів, але їх цілком достатньо для стримування загроз,

– сказав Павло Лакійчук.

Він додав, що нині ключове питання – чи зможуть три найбільші європейські держави згуртуватися. Вони мають не лише збройні сили, а й потужний оборонний потенціал.

Власне виробництво озброєння

Франція, на відміну від багатьох країн Європи, покладалася на власні розробки. І зараз вона має кораблі, літаки, ракети, артилерію власного виробництва, а не американського. Велика Британія та Німеччина також активно працюють у цьому напрямку.

Натомість деякі країни майже повністю залежать від американського озброєння. Це створює серйозну вразливість. Тож Європа має зміцнювати свою обороноздатність,

– зазначив Лакійчук.

Він наголосив, що навіть якщо США припинять допомагати Україні, у Європи має вистачити потужностей. Дональд Трамп це чудово розуміє й тисне на європейців, щоб вони відмовилися від підтримки України, однак безуспішно.