Однак все одно єдність Заходу руйнується. Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Олег Саакян.

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"Вони розуміють, що тепер вони з України в одному човні. Був Крим, тепер на його місці умовно Гренландія. Там, де Владіміру Путіну не вдалося пробудити Європу, зараз це вдається зробити Трампу. Звісно, у цьому є позитивний та негативний ефект", – сказав він.

Зміни всередині Європи

Олег Саакян припустив, що єдність колективного Заходу "розсипається". Європа буде розділятися на тих, хто намагатиметься вдавати, що нічого не станеться, та загравати з Китаєм. Зокрема, мовиться про Угорщину.

І рішуча частина Європи, яка буде "братися зараз за голову" і намагатися зрозуміти, чи не запізнилися вони у цей "потяг історії, який пішов". Будуть намагатися наздогнати і вчепитися за нього. Для цього необхідно зайняти активну позицію в оборонній політиці, наростити свої спроможності,

– підкреслив він.

Також для цього потрібно вибудувати свою проактивну позицію щодо інших важливих світових суб'єктів. Зокрема, до російсько-української війни. Їм важливо усвідомити, що це європейська війна, адже впливає на безпеку країн Європи.

Тому зустрічі, які зараз відбуваються між світовими лідерами, інституціями, про європейську безпеку на тлі російсько-української війни. Також про політику нової адміністрації президента Штатів. Адже зараз США хочуть, щоб Європа більше вкладала у свою оборону. Крім того, команда Трампа вважає, що війна в Україні – це більше справа європейців.