Об этом 24 Каналу сказал руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок. Россия постарается представить это как позицию "адекватности", мол, "с нами можно вести диалог", но настоящая причина в другом.

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Обратим внимание на слова главы США, который сказал, что Россия получила предупреждение не только от Америки, но и других стран, в том числе и от Китая о невозможности и нецелесообразности применения ядерного оружия. Этот тезис был очень осторожным, но вес его очень велик. Слишком велик, чтобы быть неуслышанным,

– заметил аналитик.

Он убежден, что россияне учли очередное напоминание о том, что мир их предупредил: последствия в случае применения Россией ядерного оружия будут просто катастрофическими для самой России.

Как это связано с предоставлением оружия Украине

Следует учесть, почему передача оружия в Украину происходит не столь быстрыми темпами, как нам бы хотелось. Сегодня Запад демонстрирует, что даже этим оружием, которое уже есть у Украины, мы можем эффективно воевать Россией.

"Даже того количества оружия, которое нам предоставили, уже достаточно, чтобы остановить агрессора. А теперь давайте гипотетически представим, что произошло бы с Россией, если бы мы получили полный арсенал оружия вместе с авиацией. Все понимают, что война завершилась бы точно через три дня, но под Москвой. Возможно, именно этого партнеры и боятся", – отметил Валерий Клочок.

Это демонстрация Западом позиции силы: армия России настолько слаба, что не способна противостоять даже этой военной мощи, без поддержки из воздуха.

Россию предупредили о последствиях применения ядерного оружия: смотрите видео

Когда Россия будет готова к переговорам

"Откат" риторики России по поводу ядерных угроз означает, что Россия не будет прибегать к применению ядерного оружия. Это также означает, что Россия еще не готова к переговорам с Украиной, но процесс ее внутренней подготовки уже начался.

"Это подтвердил и Владимир Зеленский, сказав, что если ВСУ выйдут на админграницу с Крымом, мы можем начать переговоры с Россией на условиях Украины. Вероятно, сейчас моделируются соответствующие действия со стороны Украины, наших партнеров, и эти действия находят отражение в настроениях России", – подытожил аналитик.

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