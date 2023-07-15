Про це 24 Каналу сказав керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. Росія намагатиметься представити це як позицію "адекватності", мовляв, "з нами можна вести діалог", але справжня причина в іншому.

Дивіться також Пригожин ледь не заволодів ядерною зброєю: якими будуть наслідки для Путіна

Звернімо увагу на слова очільника США, який сказав, що Росія отримала попередження не лише від Америки, а й від інших країн, зокрема й від Китаю про неможливість і недоцільність застосування ядерної зброї. Ця теза була дуже обережна, але вага її дуже велика. Надто потужна, щоб бути не почутою,

– зауважив аналітик.

Він переконаний, що росіяни взяли до уваги чергове нагадування про те, що світ їх попередив: наслідки у випадку застосування Росією ядерної зброї будуть просто катастрофічними для самої ж Росії.

Як це пов'язано із наданням зброї Україні

Слід взяти до уваги, чому передача зброї до України відбувається не настільки швидкими темпами, як нам би хотілося. Сьогодні Захід демонструє, що навіть цією зброєю, яку вже має Україна, ми можемо ефективно воювати Росією.

"Навіть тієї кількості зброї, яку нам надали, вже достатньо, щоб зупинити агресора. А тепер давайте гіпотетично уявимо, що сталося б з Росією, якби ми отримали повний склад зброї разом з авіацією. Всі розуміють, що війна завершилася б точно за три дні, але під Москвою. Можливо само цього партнери й бояться", – зазначив Валерій Клочок.

Це є демонстрація Заходом позиції сили: армія Росії настільки слабка, що не спроможна протистояти навіть цій військовій потужності, без підтримки з повітря.

Росію попередили про наслідки застосування ядерної зброї: дивіться відео

Коли Росія буде готова до переговорів

"Відкат" риторики Росії щодо ядерних погроз означає, що Росія не вдаватиметься до застосування ядерної зброї. Це також означає, що Росія ще не готова до переговорів з Україною на її умовах, але процес її внутрішньої підготовки вже розпочався.

"Це підтвердив і Володимир Зеленський, сказавши, що якщо ЗСУ вийдуть на адмінкордон із Кримом, ми можемо почати переговори з Росією на умовах України. Ймовірно зараз моделюються відповідні дії з боку України, наших партнерів, і ці дії знаходять відображення у настроях Росії", – підсумував аналітик.

Ядерна безпека