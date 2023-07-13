Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен. На його думку, сценарій із захопленням ядерної зброї може легко повторитися.

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Великий удар по репутації Путіна

Днями стало відомо, що під час заколоту Пригожина "Вагнер" мав намір захопити ядерну зброю, яка знаходилась на базі Воронеж-45. Це робилося для того, щоб підняти ставки заколоту.

"Те, що Путін міг втратити контроль над ядерною зброєю, – це ще більший удар по репутації російського диктатора, аніж його невпевнена поведінка під час заколоту", – переконаний Тизельгаузен.

Це сигнал для міжнародного товариства взагалі, а також для Китаю та партнерам ОДКБ (неефективний союз лояльних до Росії держав – 24 Канал), що російські бандитські формування теоретично можуть заволодіти ядерною зброєю. Що буде з нею далі й у які руки вона потрапить – можна лише здогадуватись.

Цілком імовірно, що такий сценарій повториться у майбутньому. Навряд чи охорона цих об’єктів зможе протиставити щось умовному півтисячному озброєному угрупованню. Невідомо, що в такому разі робитиме Путін.

Борис Тизенгаузен про ядерну зброю і "Вагнер": дивіться відео

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Перемовини з "Вагнером" компрометують Путіна

Те, що Путін провадив перемовини з Пригожиним і вагнерівцями, це ще один сигнал, що він не розуміє, що йому робити. Коли із заколотниками, намагалися захопити ядерну зброю і збили кілька гелікоптерів, ведуть такі перемовини, це повністю руйнує пропагандистські кліше щодо бунту Пригожина.

"Нагадаю, що Путін живе у світі паперових звітів, загорнених у папки для документів. Він просто запитує у своїх підлеглих, чи все під контролем, і вони брехливо говорять, що все добре. Натомість справжніх настроїв серед військових, силовиків та спецслужбовців Путін не знає", – зазначив політтехнолог.

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