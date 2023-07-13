Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. По его мнению, сценарий с захватом ядерного оружия с легкостью может повториться.

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Большой удар по репутации Путина

На днях стало известно, что во время мятежа Пригожина "Вагнер" намеревался захватить ядерное оружие, которое находилось на базе Воронеж-45 Это делалось для того, чтобы поднять ставки мятежа.

"То, что Путин мог потерять контроль над ядерным оружием – это еще больший удар по репутации российского диктатора, чем его неуверенное поведение во время мятежа", – убежден Тизельгаузен.

Это сигнал для международного общества вообще, а также для Китая и партнерам ОДКБ (неэффективный союз лояльных к России государств – 24 Канал), что российские бандитские формирования теоретически могут завладеть ядерным оружием. Что будет с ним в дальнейшем и в какие руки оно попадет – можно только догадываться.

По всей вероятности, такой сценарий может повторится в будущем. Вряд ли охрана этих объектов сможет противопоставить что-то условной полутысячной вооруженной группировке. Неизвестно, что в этом случае будет делать Путин.

Борис Тизенгаузен о ядерном оружии и "Вагнер": смотрите видео

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Переговоры с "Вагнером" компрометируют Путина

То, что Путин вел переговоры с Пригожиным и вагнеровцами, это еще один сигнал, что он не понимает, что ему делать. Когда с мятежниками, которые пытались захватить ядерное оружие и сбили несколько вертолетов, ведут такие переговоры, это полностью разрушает пропагандистские клише по поводу бунта Пригожина.

"Напомню, что Путин живет в мире бумажных отчетов, завернутых в папки для документов. Он просто спрашивает своих подчиненных, все ли под контролем, и они лживо говорят, что все хорошо. Зато настоящих настроений среди военных, силовиков и спецслужб Путин не знает", – отметил политтехнолог.

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