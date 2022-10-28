Как говорится в сообщении оборонной стратегии США, в ближайшей перспективе страна будет использовать имеющиеся возможности для удержания трудных и глубоко спрятанных целей под угрозой.
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Почему бомбу снимают с вооружения
США снимают с эксплуатации термоядерную гравитационную бомбу B83-1 из-за роста затрат на ее обслуживание. Кроме того, Пентагон разработает длительный потенциал для улучшения поражения трудных целей.
Угроза ядерной войны: чего следует ожидать
- США вскоре разместят новые ядерные бомбы в Европе из-за угрозы России. Размещение модернизированной гравитационной бомбы B61-12 было запланировано весной 2023 года. Теперь усовершенствованную гравитационную бомбу планируют разместить уже в декабре этого года.
- Владимир Путин снова начал убеждать, что Украина действительно хочет ударить по своей территории "грязной бомбой". Он отметил, что лично поручил министру обороны Сергею Шойгу позвонить начальникам оборонных ведомств нескольких стран и попытаться убедить их в вымышленной Россией провокации.
- Инспекторы МАГАТЭ на неделе прибудут в Украину для проверки двух ядерных объектов. Миссия прибудет по запросу украинского правительства после фейковых заявлений России о разработках Киевом так называемой "грязной бомбы".
- Цивилизованные страны не верят абсурдным заявлениям страны-оккупанта о "грязной бомбе". США, Великобритания и НАТО подтвердили непреклонную приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины.
Достойно внимания – для чего России фейк о "грязной бомбе": смотрите видео