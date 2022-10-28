Як йдеться в повідомленні оборонної стратегії США, у найближчій перспективі країна використовуватиме наявні можливості для утримання важких і глибоко захованих цілей під загрозою.
До теми Стратегічну ядерну зброю путін точно використовувати не буде, – Данілов
Чому бомбу знімають з озброєння
США знімають з експлуатації термоядерну гравітаційну бомбу B83-1 через зростання витрат на її обслуговування. Окрім того, Пентагон розробить тривалий потенціал для покращеного ураження важких цілей.
Загроза ядерної війни: чого слід очікувати
- США незабаром розмістять нові ядерні бомби у Європі через загрозу Росії. Розміщення модернізованої гравітаційної бомби B61-12 було заплановано на весну 2023 року. Тепер вдосконалену гравітаційну бомбу планують розмістити уже у грудні цього року.
- Владімір Путін знову почав переконувати, що Україна й справді хоче вдарити по своїй території "брудною бомбою". Він зауважив, що особисто доручив міністру оборони Сєргєю Шойгу зателефонувати до начальників оборонних відомств кількох країн та спробувати переконати їх у вигаданій Росією провокації.
- Інспектори МАГАТЕ на тижні прибудуть до України для перевірки двох ядерних об'єктів. Місія прибуде на запит українського уряду після фейкових заяв Росії про розробки Києвом так званої "брудної бомби".
- Цивілізовані країни не вірять абсурдним заявам країни-окупантки про "брудну бомбу". США Велика Британія і НАТО підтвердили непохитну відданість суверенітету та територіальній цілісності України.
Варте уваги – для чого Росії фейк про "брудну бомбу": дивіться відео