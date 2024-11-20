Президент России Владимир Путин пытается напугать западные страны своим решением об обновлении ядерной доктрины. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок после заседания "Веймарского треугольника" в Варшаве, передает корреспондентка 24 Канала.

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Нельзя поддаваться угрозам

Мы не должны дать себя запугать,

– подчеркнула Бербок.

Руководительница немецкой дипломатии заявила, что Путин начал играть с опасениями Запада не 1000 дней назад, начав полномасштабную войну, а еще в 2014 году. Бербок признала, что ранее федеральное правительство Германии не прислушивалось к партнерам из Центрально-восточной части Европы.

"И если речь идет о "Северном потоке-2", мы допустили роковую ошибку, что поддались угрозам или ложным обещаниям. А после 24 февраля (2022 года – 24 Канал) федеральное правительство сказало, что не повторит этой ошибки во второй раз. Поэтому мы вместе и уже 1000 дней сотрудничаем как европейцы. И именно для того мы здесь, как сильнейшие европейские государства", – сказала министр иностранных дел Германии.

Бербок отметила, что Германия продолжит поддерживать Украину, пока Путин не выведет российские войска с украинской территории. Она отметила, что Россия также применяет гибридные атаки и против самой Германии – кибератаки, шпионаж за критически важной инфраструктурой. Министр верит, что поврежденный кабель в Балтийском море тоже не может быть совпадением обстоятельств.

"Мы должны ежедневно доносить нашему обществу, что Путин атакует не только Украину, а в целом европейскую демократию и мы должны ежедневно бороться за эту европейскую демократию, защищая и Украину, и нашу критическую инфраструктуру в Европе", - пояснила Бербок.