Президент Росії Володимир Путін намагається налякати західні країни своїм рішенням про оновлення ядерної доктрини. Про це заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок після засідання "Веймарського трикутника" у Варшаві, передає кореспондентка 24 Каналу.

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Не можна піддаватись погрозам

Ми не повинні дати себе залякати,

– наголосила Бербок.

Очільниця німецької дипломатії заявила, що Путін почав грати із побоюваннями Заходу не 1000 днів тому, розпочавши повномасштабну війну, а ще у 2014 році. Бербок визнала, що раніше федеральний уряд Німеччини не прислухався до партнерів з Центрально-східної частини Європи.

"І якщо йдеться про "Північний потік-2", ми допустилися фатальної помилки, що піддалися погрозам або неправдивим обіцянкам. А після 24 лютого (2022 року – 24 Канал) федеральний уряд сказав, що не повторить цієї помилки вдруге. Тому ми разом і вже 1000 днів співпрацюємо як європейці. І саме для того ми тут, як найсильніші європейські держави", – сказала міністерка закордонних справ Німеччини.

Бербок зазначила, що Німеччина продовжить підтримувати України, поки Путін не виведе російські війська з української території. Вона зазначила, що Росія також застосовує гібридні атаки й проти самої Німеччини – кібератаки, шпигунство за критично важливою інфраструктурою. Міністерка вірить, що пошкоджений кабель у Балтійському морі теж не може бути збігом обставин.

"Ми повинні щоденно доносити нашому суспільству, що Путін атакує не тільки Україну, а загалом європейську демократію і ми повинні щоденно боротися за цю європейську демократію, захищаючи і Україну, і нашу критичну інфраструктуру в Європі", — пояснила Бербок.