Ядерная потенция Путина: реальны ли угрозы и чем может ответить мир

Кремлевские пропагандисты, как и их вождь, продолжают пугать Запад ядерным оружием: какие ракетные комплексы действительно есть у РФ и как на российские угрозы реагирует цивилизованный мир? Далее читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала.

"Кузькина мать" от Путина

Новые угрозы РФ: Путин "предупреждает" об ответных ударах по союзникам Украины, а кремлевские пропагандисты обсуждают вероятные последствия применения баллистических ракет против Британии и США. Что это блеф или российский вождь действительно верит в созданную им самим параллельную реальность? И чего еще можно ожидать от такого больного "соседа"?

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На самом деле ждать следует чего угодно. Можно упомянуть предположения американской разведки, высказанные директором ЦРУ, что следует серьезно отнестись к возможности применения Российской Федерацией тактического ядерного оружия. Хотя, собственно, лидеры как США, так и Великобритании пока отвергают подобные сценарии.

В понедельник, 2 мая, глава комитета по международным отношениям Сената США Боб Менендес также заявил в интервью Fox News, что продолжение военных успехов Украины может увеличить шансы на применение ядерного оружия Владимиром Путиным.

Со своей стороны Президент Украины Владимир Зеленский не исключает возможности применения оружия массового поражения Кремлем на фоне войны против Украины, поскольку россияне уже продемонстрировали безответственный подход к ядерной опасности на украинских АЭС.

"Вы не можете ожидать от этих людей, от руководства Российской Федерации – как политического, так и военного, – что они не будут использовать ядерное оружие. Или будут. Может быть так, как было у нас с ядерной генерацией. Иногда, мне кажется, они что-то используют, даже не понимая результата. Или понимают результат, но им все равно", – подчеркнул украинский лидер в интервью австралийскому телеканалу Nine Network.

Кремлевские "аналогов нет": действительно ли все так

Тем не менее, мы должны быть готовы к возможности реализации страной-агрессором любых угроз. Каким оружием Путин пугает мир? Речь идет прежде всего о гиперзвуковых ракетах "Авангард" и "Сармат".

"Авангард" – гиперзвуковой крылатый боевой блок, для запуска которого используют модификацию еще советских межконтинентальных баллистических ракет. В России убеждают: аналогов "Авангарда" в мире нет, а его скорость якобы превышает скорость звука в 20 раз, что делает эти ракеты невидимыми для ПВО.

По мнению специалистов, наиболее действенными в реальных условиях являются обычные боеголовки, которые установлены на российских стратегических ракетах. Речь идет, в частности, о созданных на украинском "Южмаше" ракетах "Воевода", или, как их называют за пределами РФ, – "Сатана". Срок эксплуатации этого вооружения продлевался уже несколько раз. Заменой "Сатане" должен стать "Сармат".

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Следует заметить, что ракеты "Сармат" до сих пор практически не проходили испытания. Поэтому говорить как о доказанном факте о наличии мощи, перед которой дрогнет весь мир, я бы не стал.

Еще один распиаренный в России проект – гиперзвуковой комплекс "Кинжал", которым оснащают истребители Миг-31. Минобороны РФ уже заявляло о применении этого оружия в Украине. Однако западные исследования эти слова не подтверждают.

На финальную стадию испытаний вышла также крылатая гиперзвуковая ракета для подводных лодок и надводных кораблей "Циркон". А вот такие проекты, как ядерная подлодка-беспилотник "Посейдон", которым пропагандист Киселев пугал Британию, или ракеты с ядерной установкой "Буревестник", по мнению специалистов, еще далеки до завершения.

Замечу, что буквально накануне путинских заявлений прошло испытание тактических ракет "Сармат". При этом Соединенные Штаты довольно спокойно прокомментировали это событие. В Вашингтоне заявили, что не рассматривают этот пуск ракет как угрозу Америке.

Пожалуй, наши стратегические партнеры обладают полным объемом информации и обладают соответствующими средствами для того, чтобы нивелировать подобные российские угрозы.

ВСУ – разрушители мифов

Кстати, если мы вспомним недавний саммит в Рамштайне с участием 42 министров обороны, то это четкий ответ Российской Федерации на ее заявления. Не стоит пугать мир своей дутой мощью.

Собственно, чем является военная мощь "второй армии мира", всей планете наглядно продемонстрировали ВСУ. Украинцам есть чем гордиться.

Страны Запада в начале в своих прогнозах давали Киеву максимум три дня сопротивления. Иностранные эксперты ожидали, что усилий ВСУ в момент отражения российской вооруженной агрессии хватит максимум на неделю.

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И это открыто прозвучало из уст министра обороны США Остина на прошлой неделе на рамштайнском саммите. Он заявил о том, что когда Запад убедился в возможностях Вооруженных Сил Украины давать достойный отпор российским агрессорам, мир изменил свою оценку. А главное – изменил свои приоритеты. Приоритеты на море, в воздухе и суше.

Речь идет о том, что весь цивилизованный мир сейчас начинает поставлять Украине сверхсовременные образцы оружия, и это уже сказывается. Собственно это ставит под большой вопрос наличие компонента безопасности функционирования логистической базы вооруженных сил РФ на территории самой же Российской Федерации.

Поэтому не стоит нас пугать! Мы в течение 69 суток слышим звуки воздушной тревоги. Несмотря на это, в глазах украинцев нет страха. Есть только ненависть. Вот и есть ответ Украины Путину.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину оккупационные войска потеряли почти 24 тысячи военных, а также лишились почти 1050 танков.

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