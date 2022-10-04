СМИ предположили, как быстро Путин может применить ядерное оружие и где: почему не следует паниковать

СМИ рассказали, что маломощное тактическое ядерное оружие разместили на более чем десяти складах. Они расположены по всей территории России.

Итак, стране-оккупанту понадобится время, чтобы транспортировать оружие к пусковым установкам. Именно поэтому нанести ядерный удар в тот момент, когда Путин даст соответствующее указание, не получится.

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В Институте ООН по исследованиям в области разоружения рассказали, что на определенном этапе готовности оружие необходимо вывезти из хранилища и переместить в другое место. Это обязательно зафиксируют с помощью спутников или другим способом.

По состоянию на октябрь, американские и европейские официальные лица сообщили, что никаких признаков такой подготовки не обнаружили.

При применении ядерного оружия не будет никаких гарантий, что обе стороны смогут контролировать его применение. Мир рискует увидеть тотальный ядерный пожар.

Штаты уже предупредили страну-оккупанта, что любое применение ядерного оружия приведет к катастрофе.

Что говорят в Defense Express

Иван Киричевский – эксперт Defense Express – заявил, что ядерная атака предусматривает определенную подготовку. Ядерные боеголовки постоянно не стоят на ракетах. Они находятся на специальных базах хранения в соответствующих микроклиматических условиях.

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