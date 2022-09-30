Запад мог бы договориться с россией, но Украина на это не пойдет, – Пионтковский о ядерной угрозе

Путин прибегнул к угрозам применить ядерное оружие. Запад мог бы поддаться шантажу и попытаться договориться с кремлем, но Украина не пойдет на договоренность с россией.

Об этом 24 каналу сказал российский публицист Андрей Пионтковский. По его словам, Украина заставила Запад сохранить свое достоинство и соответственно вести себя.

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Запад понял, что Украина не пойдет на договоренности

Пионтковский отметил, что первоочередной реакцией Запада на угрозы путина использовать ядерное оружие была попытка договориться. Они бы бросились уговаривать Киев и президента Владимира Зеленского.

Но они поняли, что Украина никогда не согласится и никогда не договорится,

– заметил российский публицист.

Он напомнил, что именно с этим в Киев в июле приезжали премьер-министр Италии Марио Драги, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц. Также во Львов приезжал Реджеп Эрдоган.

Эрдогану заплатили огромную цену. Ему отдали Армению на съедение и Сирию. Он отрабатывает свое, показывает, что он честный человек,

– сказал Пионтковский.

Однако, подчеркнул публицист, президент Турции сам понимает, что никогда не уговорит Владимира Зеленского.

Пионтковский о ядерном шантаже россии и намерениях Запада: смотрите видео

"Украина заставила Запад вести себя достойно"

Пионтковский подчеркнул, что Украина сейчас лидер свободного мира. Наша страна заставила Запад сберечь свое достоинство.

Ведь вся его политика последние 20 лет была – уступать россиянам. Именно ядерный шантаж работал 20 лет,

– заявил он.

Он отметил, что в 2008 году Украину и Грузию не приняли в НАТО, чтобы не провоцировать путина. По той же причине "проглотили" войну в Грузии и оккупацию Крыма. И "проглотили" сейчас полномасштабную войну россии против Украины.

Украина спасла не только себя, а весь мир от позора, о котором говорил Черчилль знаменитой фразой: "если выбираете между позором и войной, то получите и позор, и войну". Украина заставила Запад на этот раз вести себя достойно,

– подчеркнул Пионтковский.

По его мнению, если бы не было преступлений в Буче, Ирпене, Изюме, может быть, Украина согласилась бы оставить путину ОРДЛО, чтобы он отполз и оставил в покое. Но теперь у политиков Запада не возникает мысли ехать в Киев, ведь Украина не согласится на договоренности.

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