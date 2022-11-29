Похоже, что в направлении Киева была выпущена ракета Х-55 или Х-102. Это ракеты, предназначенные для переноса ядерного вооружения, причем не тактического, а стратегического с мощностью от 250 килотонн до 1 мегатонны. При этом о применении стратегического оружия не заикается даже туалетный утенок Дмитрий Медведев.

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Как в Киеве оказалась ракета с "открученной" ядерной боеголовкой

Никто от такой ракеты ядерную боеголовку не откручивал, потому что она не была прикручена. Все ядерные боеголовки недоимперии сегодня расположены либо на ракетах в подводных лодках, находящихся на боевом дежурстве, либо в хранилищах долговременного сбергания.

Аналоги ядерных ракет, но с обычными боеголовками настолько отличаются конструктивно, что имеют свой индекс Х555 и Х101 соответственно. Они не взаимозаменяемы. Это не патрон в магазине автомата – вынул обычный и вставил трассирующий.

Поэтому по нам запустили ракету с массово-габаритным макетом ядерной боеголовки. Такие используются на учениях. Выпустили, думаю, случайно впопыхах. Потому что рассуждения о том, что, мол, запустив пустышку, пытались "перенапрячь" нашу систему ПВО – это дилетантская чушь. Чтобы перенапрячь, ложных целей должно быть в несколько раз больше реальных.

То есть? в ракетных частях армии России творится организационный бардак и головотяпство.

У недоимперии есть недостаток не только с точностью, но и с указанием целей

Второй пример – ракета, взорвавшаяся на троллейбусной остановке возле цеха "Южмаша". Я знаю цех, как свою кухню, потому что в его офисной части у меня был кабинет. Цех настолько огромен, что в нем можно вместить три футбольных поля, и еще на теннисные корты останется. Там "Зениты" собирали, и Кучма Путина на экскурсию водил. И вот в такую громадину не попали. Но главное, что цех давно не работает, ничего там не производят, законсервированный. То есть у недоимперии бардак и с точностью, и с указанием целей.

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Еще один пример – суперсовременная крылатая ракета "Искандер К", которая упала на Запорожье и не взорвалась. А боевая часть там была – кассетная, смертоносная. То есть, бардак с надежностью.

В любой армии мира бардака полно. Но тут же речь идет о стратегических силах, элите вооруженных сил.

Россию нужно добить сейчас, пока она не адаптировалась

Кстати, главным аргументом о готовности недоимперии применить тактическое ядерное оружие были бы испытания такого оружия – воздушные или хотя бы подземные. Это бы многих в мире реально встревожило. Но недоимперия не может провести подобные испытания! По разным причинам не получается!

Выходит, что вся система недоимперии – и военная, и промышленная, и управленческая – это тотальный симулякр, имитация. Там же в стране постоянно что-то взрывается и горит. Без наших ДРГ! Грабить свою страну российская система власти может идеально, но руководить в ситуации стресса, которым является развязання война, – нет.

Поэтому добивать недоимперию нужно сейчас – зимой и весной. Чтобы летом выйти на справедливые переговоры на наших условиях. Потому что со временем стресс пройдет, недоимперия как-то адаптируется. А это не нужно никому – ни нам, ни миру.

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