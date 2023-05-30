Важным нюансом этого соглашения является то, что тактическое ядерное оружие планируется разместить на границе Беларуси. Этот шаг неслучайный. Об этом 24 Каналу рассказал кандидат политических наук, эксперт Центральной и Восточной Европы Иван Преображенский.
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"Это безумие"
Министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали документ о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии. Сам Александр Лукашенко очень хотел получить это ядерное оружие.
Это, вероятно, расширение использования в теории ядерного оружия Россией в Европе. Поскольку тактическое ядерное оружие, вероятнее всего, было размещено и в Калининграде, еще ближе к центру Европы,
– заметил Иван Преображенский.
Однако размещение тактического ядерного вооружения на границе России и Беларуси также может означать неготовность к агрессии. В частности, против Польши и Литвы.
"Это безумие. Потому что в случае агрессии против них ядерное оружие, размещенное буквально в десятках километров от границы, просто будет уничтожено", – отметил кандидат политических наук.
Поэтому Россия таким образом демонстрирует, что она готова применить ядерное оружие, если будет какая-нибудь хоть активность против него. Такое "китайское предупреждение", после которого, впрочем, сомнительно что-то будет следовать.
Более того, Владимир Путин отчаянно стремился показать Китаю, что он до сих пор контролирует Беларусь и будет делать там что угодно. Хоть и подписал соглашение с Китаем о нераспространении ядерного оружия
Иван Преображенский о цели размещения ядерного оружия в Китае: смотрите видео
Россия разместит ядерное оружие в Беларуси: что известно
- В конце марта 2023 г. российский диктатор Владимир Путин объявил о решении разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Тогда Путин отметил, что вроде бы не передает ее Лукашенко, а только оружие размещает на территории Беларуси.
- Уже 25 мая Александр Лукашенко сообщил, что Путин подписал соответствующий приказ. Этому предшествовало подписание соглашения министрами обороны России и Белоруссии.
- На это отреагировали и в Белом доме. Да, президент США Джо Байден немногословно прокомментировал, что его реакция на перемещение тактического ядерного оружия в Беларусь является "крайне негативной".
- В то же время в ЕС подчеркнули, что это соглашение между Россией и Беларусью есть. эскалацией. Кроме того, это противоречит многим международным соглашениям. Владимира Путина призвали придерживаться своих обязательств.