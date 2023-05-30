Важным нюансом этого соглашения является то, что тактическое ядерное оружие планируется разместить на границе Беларуси. Этот шаг неслучайный. Об этом 24 Каналу рассказал кандидат политических наук, эксперт Центральной и Восточной Европы Иван Преображенский.

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"Это безумие"

Министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали документ о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии. Сам Александр Лукашенко очень хотел получить это ядерное оружие.

Это, вероятно, расширение использования в теории ядерного оружия Россией в Европе. Поскольку тактическое ядерное оружие, вероятнее всего, было размещено и в Калининграде, еще ближе к центру Европы,

– заметил Иван Преображенский.

Однако размещение тактического ядерного вооружения на границе России и Беларуси также может означать неготовность к агрессии. В частности, против Польши и Литвы.

"Это безумие. Потому что в случае агрессии против них ядерное оружие, размещенное буквально в десятках километров от границы, просто будет уничтожено", – отметил кандидат политических наук.

Поэтому Россия таким образом демонстрирует, что она готова применить ядерное оружие, если будет какая-нибудь хоть активность против него. Такое "китайское предупреждение", после которого, впрочем, сомнительно что-то будет следовать.

Более того, Владимир Путин отчаянно стремился показать Китаю, что он до сих пор контролирует Беларусь и будет делать там что угодно. Хоть и подписал соглашение с Китаем о нераспространении ядерного оружия

Иван Преображенский о цели размещения ядерного оружия в Китае: смотрите видео

Россия разместит ядерное оружие в Беларуси: что известно