Важливим нюансом цієї угоди є те, що тактичну ядерну зброю планують розмістити на кордоні Білорусі. Цей крок не є випадковістю. Про це 24 Каналу розповів кандидат політичних наук, експерт з Центральної та Східної Європи Іван Преображенський.

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"Це безумство"

Міністри оборони Росії та Білорусі Сєргєй Шойгу та Віктор Хренін підписали документ про розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі. Сам Олександр Лукашенко дуже хотів отримати цю ядерну зброю.

Це, ймовірно, розширення використання в теорії ядерної зброї Росією в Європі. Оскільки тактична ядерна зброя, найімовірніше, була розміщена і в Калінінграді, що ще ближче до центру Європи,

– зауважив Іван Преображенський.

Однак розміщення тактичного ядерного озброєння на самому кордоні Росії та Білорусі також може означати неготовність до агресії. Зокрема, проти Польщі та Литви.

"Це безумство. Тому що у випадку агресії проти них ядерна зброя, розміщено буквально в десятках кілометрів від кордону, просто буде знищена", – зазначив кандидат політичних наук.

Тож Росія у такий спосіб демонструє, що вона готова застосувати ядерну зброю, якщо буде якась хоч активність проти неї. Таке собі "китайське попередження", після якого, втім, сумнівно щось слідуватиме.

Щобільше, Владімір Путін відчайдушно прагнув показати Китаю, що він досі контролює Білорусь та робитиме там, що завгодно. Хоч і підписав угоду з Китаєм про нерозповсюдження ядерної зброї.

Іван Преображенський про мету розміщення ядерної зброї в Китаї: дивіться відео

Росія розмістить ядерну зброю в Білорусі: що відомо