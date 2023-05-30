Важливим нюансом цієї угоди є те, що тактичну ядерну зброю планують розмістити на кордоні Білорусі. Цей крок не є випадковістю. Про це 24 Каналу розповів кандидат політичних наук, експерт з Центральної та Східної Європи Іван Преображенський.
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"Це безумство"
Міністри оборони Росії та Білорусі Сєргєй Шойгу та Віктор Хренін підписали документ про розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі. Сам Олександр Лукашенко дуже хотів отримати цю ядерну зброю.
Це, ймовірно, розширення використання в теорії ядерної зброї Росією в Європі. Оскільки тактична ядерна зброя, найімовірніше, була розміщена і в Калінінграді, що ще ближче до центру Європи,
– зауважив Іван Преображенський.
Однак розміщення тактичного ядерного озброєння на самому кордоні Росії та Білорусі також може означати неготовність до агресії. Зокрема, проти Польщі та Литви.
"Це безумство. Тому що у випадку агресії проти них ядерна зброя, розміщено буквально в десятках кілометрів від кордону, просто буде знищена", – зазначив кандидат політичних наук.
Тож Росія у такий спосіб демонструє, що вона готова застосувати ядерну зброю, якщо буде якась хоч активність проти неї. Таке собі "китайське попередження", після якого, втім, сумнівно щось слідуватиме.
Щобільше, Владімір Путін відчайдушно прагнув показати Китаю, що він досі контролює Білорусь та робитиме там, що завгодно. Хоч і підписав угоду з Китаєм про нерозповсюдження ядерної зброї.
Іван Преображенський про мету розміщення ядерної зброї в Китаї: дивіться відео
Росія розмістить ядерну зброю в Білорусі: що відомо
- Наприкінці березня 2023 року російський диктатор Владімір Путін оголосив про рішення розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі. Тоді Путін зазначив, що начебто не передає її Лукашенкові, а лише зброю розміщує на території Білорусі.
- Уже 25 травня Олександр Лукашенко повідомив, що Путін підписав відповідний наказ. Цьому передувало підписання угоди міністрами оборони Росії та Білорусі.
- На це відреагували й у Білому домі. Так, президент США Джо Байден небагатослівно прокоментував, що його реакція на переміщення тактичної ядерної зброї в Білорусь є "вкрай негативною".
- Натомість в ЄС наголосили, що ця угода між Росією і Білоруссю є ескалацією. Крім того, це суперечить багатьом міжнародним угодам. Владіміра Путіна закликали дотримуватись своїх зобов'язань.