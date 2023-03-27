Об этом 24 Каналу рассказал старший офицер службы внешней разведки КГБ и ФСБ в отставке Сергей Жирнов. Он отметил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан куплен Путиным. И Европейскому Союзу уже пора рассмотреть вопрос о членстве Венгрии в ЕС.
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Механизмы существуют
По его мнению, если Орбан продолжит заниматься этим, ему не место в Евросоюзе.
Он придерживается противоположных принципов политических и касающихся прав человека и свобод, существующих в Западной Европе. И Венгрии под руководством Орбана нет места среди цивилизованных стран Европы,
– считает эксагент ФСБ.
Как можно наказать Орбана за поддержку Путина: смотрите видео
Жирнов заметил, что механизмы исключения Венгрии из ЕС существуют. В страну вкачивается много средств из общего бюджета, и нужно ввести лично против Орбана конкретные санкции за то, что он поддерживает политику Путина.
"Это странный вариант, когда Орбан свой среди чужих и чужой среди своих", – подчеркнул Сергей Жирнов.
Скандальные заявления власти Венгрии
- Глава венгерской общины Киева Тибор Томпа считает, что решением о том, что Венгрия не будет арестовывать Владимира Путина, если он приедет в страну, она выступает против не только Украины, а всего цивилизованного мира. По его мнению, у власти Венгрии абсолютно отсутствуют демократические ценности.
- Венгрия не собирается поддерживать вступление Украины в Евросоюз. Министр иностранных дел Петер Сийярто аргументировал это решение тем, что венгерские школы на Закарпатье находятся в "опасности". По его словам, 99 венгерских школ в Украине "находятся под угрозой закрытия" из-за закона об образовании.
- В Брюсселе состоится заседание Комиссии Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел. Этот формат Венгрия успешно блокировалась с 2017 года, но на этот раз ее вето просто "обошли". Политолог Николай Давыдюк отметил, что право голоса и право вето Венгрии начало оказывать влияние на вето и свободу других стран. Технически нашли решение, как обойти Венгрию.