Об этом 24 Каналу рассказал российский правозащитник Марк Фейгин. Тем временем СМИ уже показали, где, скорее всего, разместят ядерное оружие.

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Нарушение всех норм международного права

Фейгин отметил, что Беларусь просила у Москвы ядерного оружия, потому что ей угрожает Запад. В Кремле говорят, что это нормально, потому что это союзное государство, хотя это противоречит всем конвенциям, всем нормам Совбеза и международного права.

Тем более, угроза абсолютно выдумана. Каких-либо предпосылок для использования этих средств нет. Запад не поставлял никакого ядерного оружия, нигде его не размещал, ни на территории Литвы, ни на территории Польши, а на территории Беларуси есть,

– заметил российский правозащитник.

Он добавил, что Лукашенко ничего не решает. Он никак на эту ситуацию не влияет и поступает так, как ему скажет Путин. Белоруссия остается такой же оккупированной страной. Даже говорят о том, что управление этим ядерным оружием будут из Москвы.

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Реакция белорусского общества и возможные диверсии

По словам российского правозащитника, если в Беларуси устроят диверсию на ядерном складе, то ядерного взрыва не последует. Это оружие работает не так. Может быть только небольшой радиационный фон. Относительно белорусского общества оно не хочет, не может и не способно ничего изменить.

"В Беларуси, как и в России, режим террора, к тому же в чем-то даже более жестокий. Но есть определенная надежда. Если Москва проиграет, то для Беларуси и Лукашенко дни сочтены. Уже никто не будет оглядываться, есть ли там ядерное оружие," или нет", - подчеркнул Фейгин.

Как он отметил, Лукашенко опасается. Именно поэтому он уже ввел смертную казнь против своего же аппарата за государственную измену. То есть, он уже боится не только внешнего влияния Кремля, но и внутренних предателей. Кроме того, белорусы в составе ВСУ, это также угроза Лукашенко.

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