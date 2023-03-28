Фактически, Путин аннексировал Беларусь, – Жданов о размещении ядерного оружия в стране

Владимир Путин объявил о размещении ядерного оружия на территории Белоруссии. По словам диктатора, к 1 июля будет завершено строительство хранилища для тактического ядерного оружия, и Россия его туда завезет.

У военного эксперта Олега Жанова есть два предположения по этому поводу: первое – угроза НАТО, второе – Россия пытается застолбить Беларусь. Об этом он сказал в стриме на своем ютубе, сообщает 24 канал.

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Путин втягивает Беларусь в собственную игру

Дело в том, объясняет военный эксперт, что строительство хранилища было возможно только при условии, что Лукашенко предоставил территорию для размещения военной базы России на территории Беларуси. Если под ядерное орудие, вероятнее всего, база строилась на постоянной базе. Так, русские войска постоянно могут находиться там.

По словам Жданова, в настоящее время примерно 1 000 военных проходят службу на территории Беларуси. В дальнейшем открывается перспектива поставить регулярные части – один – два мотострелковых полка для охраны базы с ядерным арсеналом. Это достаточно большой контингент для такой страны, как Беларусь.

МИД Китая заявил, что подобные действия – недопустимы. Мол, страна не будет допускать распространение ядерного оружия. В то же время Китай заинтересован в том, чтобы Беларусь осталась сателлитом России.

Китаю верить – себя не уважать, как звучит народная мудрость, он может говорить одно, а делать совсем другое. По моему мнению, Россия будет использовать Беларусь как форпост противостояния с НАТО, а Китай – как плацдарм для экспансии на европейский рынок,

– предполагает Жданов.

Более того, Китай вложил немало средств в Беларусь, в том числе в строительство заводов. Одно из предприятий – моторный завод, который может производить 20 000 двигателей в год. Он расположен между Минском и Жодино.

"Поэтому Китай очень заинтересован в том, чтобы застолбить территорию. Неважно, привезут ли туда оружие. Поверьте, войска туда введут и они будут там находиться. Фактически, состоялась скрытая аннексия Беларуси", – утверждает Олег Жданов.

Реакция стран

Военный эксперт отмечает, что США очень сдержанно отреагировали на заявление Путина. Этим они демонстрируют Китаю, что не хотят конфронтации, а выражают готовность к диалогу. "Сначала чертят "красные линии", а затем не замечают, как оппонент эти красные линии пересекает", – отметил Жданов.

Так, Reuters ссылается на представителя Белого дома, который отметил: "Мы не видим никаких причин для коррекции наших стратегических ядерных сил, а также признаков того, что Россия собирается применить ядерное оружие. Мы остаемся сторонниками коллективной обороны НАТО", – говорится в комментарии неуказанного источника администрации США.

По мнению Жанова, возможности НАТО и России по применению ядерного оружия – несравнимые силы. Кроме того, на прошлой неделе наблюдались полеты стратегических бомбардировщиков США из состава войск НАТО вдоль границы с Россией. Они патрулировали Балтику недалеко от Санкт-Петербурга.

Это часть игры Путина, которая пытается запугать НАТО. Нет никакой военной пользы, поскольку внутри России очень много этого оружия,

– сказал Ганс Кристенсен, директор проекта по ядерной информации Федерации американских ученых.

Жданов добавляет, что в России около 12 мест хранения ядерного арсенала. "500 километров вперед, 500 километров назад – ни на что не влияет", – уверяет он.

В свою очередь, представитель МИД Германии заявил, что это заявление является очередной попыткой России использовать ядерное запугивание. Кроме того, Берлин не допустит, чтобы такой шаг Москвы сбил нас с нашего курса.

1 июля Путин объявил как завершение строительства хранилища, это значит готовность принять оружие. В июле будет саммит НАТО, который пройдет в одной из стран Балтии. Пазл сложился,

– отмечает военный эксперт.

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что Кремль взял Белорусь в ядерные заложники. Жданов считает, что это наиболее точная формулировка того, что сделал Кремль.

"Теперь если хотя бы один ядерный заряд – даже тактический, даже самый слабый – будет размещен на территории Беларуси, она будет занесена в список стран первого удара согласно военной доктрине НАТО. Приветствую Беларусь с пальмой первенства в ядерном противостоянии между Россией и цивилизованным миром". Вас втянули в это", – подытожил Олег Жданов.

Жданов о размещении ядерного оружия в Беларуси: смотрите видео

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