Однако эту информацию опроверг советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ABC News.

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США работают над усилением мощностей Украины, но не ядерных

Сейчас США делаю все, чтобы усилить мощности Украины другими путями – без передачи ядерного оружия.

Это не рассматривается, нет. То, что мы делаем, – это усиление различных обычных мощностей в Украине, чтобы они могли эффективно защищать себя и вести бой с россиянами, а не ядерный потенциал,

– заявил Салливан.

По его словам, Байден поручил ему следить "за значительным увеличением военного оборудования", которое Штаты поставляют в Украину, и чтобы был потрачен "каждый доллар, который выделил Конгресс" до того, как нынешний глава США уйдет с должности. Это должно сделать наше государство сильнее за столом переговоров.

Напомним, что в начале 1990 годов Украина, будучи третьей по ядерному потенциалу страной, отказалась от этого оружия. Она вернула его России в обмен на экономическую поддержку и гарантии безопасности со стороны США и Москвы.